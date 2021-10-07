Havacılığın tepesine ilk Türk başkan

Nane, görevi mevcut başkan Robin Hayes'in başkanlık döneminin ardından 19-21 Haziran 2022'de, Çin Şanghay'da gerçekleştirilecek 78. Genel Kurul'da devralacak. 2023'te gerçekleştirilecek 79. Genel Kurul'un sonuçlanmasına kadar sürdürecek.

Nane, IATA'nın başkanı seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu göreve seçilmesinin Türk havacılığının geldiği noktanın önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Nane, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi kritik rolünün yanı sıra birçok sektörün de destekleyicisi konumunda olan havacılık sektörü, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.

120 ülkeden 290 üye hava yolu şirketiyle hava trafiğinin yüzde 82'sini temsil eden IATA olarak bize düşen en büyük görev, dünya ekonomileri için itici bir güç olan sektörümüzün pandemi öncesi döneme en kısa sürede dönebilmesi ve sürdürülebilir gelişiminin devam etmesi için çalışmak."