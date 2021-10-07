Devlet korumasına alınan çocuğunu vermemek için evi yaktı

Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesi'nde, hakkında devlet koruması olan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen Sosyal Hizmetler ekipleri, annenin direnişi ile karşılaştı.

ÇOCUKLARINI REHİN ALIP, EVİ ATEŞE VERDİ

4 çocuğunun da alınacağını sanan anne (N.T.), çocukları bıçakla rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen ve kapıyı açmamakta ısrar eden anne, evi ateşe verdi.

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ÇOCUKLAR VE ANNE ÇIKARILDI

4 çocuğu polis ekipleri ve Sosyal Hizmetler görevlileri evden çıkardı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

KAFESTEKİ KUŞLAR TELEF OLDU

Öte yandan, çıkan yangında kafesin içerisinde bulunan iki muhabbet kuşu yanarak telef oldu.