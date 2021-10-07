YouTuber'a, oyuna 'dış' reklam kıskacı

Milliyet'ten Mithat YURDAKUL'un haberine göre: TBMM'de görüşülen vergi teklifinin yasalaşması halinde, vergide yüz yüze gelmeden, uzaktan denetim dönemi başlayacak. Youtuber'ların vergilerini de düzenleyen teklife göre, YouTuber'ların ödediği vergiler hafiflemeyecek, asıl hedef yurt dışından reklam verenler olacak. Düzenleme, oyun ve içerik geliştirenleri de kapsayacak.

107 ülkede radarda

Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde bilgi veren Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, vergide uzaktan denetimi amaçladıklarını söyledi.

Keskinsoy, şu anda işyerinde vergi denetimi oranının binde 1 civarında olduğunu aktardı. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay da, "Fiziki bir yapısı olacak ama vatandaş ile daire hiçbir zaman yüz yüze gelmeyecek" diye konuştu.

Ekonomi bürokratları, komisyonda YouTube'da getirilecek vergi sistemi ile ilgili de bilgi verdi. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt, şu anda Türkiye'deki banka hesapları üzerinden birçok YouTuber gelirlerinin tahsilat ve takibini yapabildiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bunlar üzerinden incelemeler, tarhiyatlar yapıldı. Burada getirilen sistem YouTuber'ların daha basit vergilendirilmesini sağlayarak kolaylaştırmak. Vergi yükünü hafifletmek, çok da mevcut sistemin altında bir vergilendirme düşünülmüyor. Bizim şu andaki sistemimiz Türkiye'deki banka hesapları üzerinden. Yurt dışındaki yapılan işlemler de otomatik bilgi değişimi çerçevesinde. Şu anda 107 ülkeyle Türkiye'nin anlaşması var. Bu 107 ülkenin, hemen hemen bu banka hesaplarının olabileceği bütün ülkeleri de kapsadığını düşünüyorum. Onun dışındaki ülkelerde de elbette ki bundan sonraki süreçte bunlar devam edecek, bu sayılar artacaktır."

Kazanç 650 bin TL sınırını aşarsa...

YouTube gelirinde stopajın, hasılattan kesileceğini anlatan Şenyurt, şunları söyledi:

"Bankaya yatırılan hasılat üzerinden yapılacak ama beyan esasına geçilmesi kazanca göre tespit edilecek. Bizim sistemimizde beyan geçerli olduğu için burada da yine beyan esasını getirdik. Eğer kazancınız 650 bin liranın üzerine çıkıyorsa bu istisnadan çıkmıştır, beyan etmeniz gerekir. Eğer beyan ettiğinizde de stopaj yoluyla ödediğiniz bir vergi varsa bu mahsup suretiyle ortadan kaldırılacak."

Şenyurt, YouTuber'ların verdiği hizmetlerin KDV'den muaf olacağını, ancak reklamların KDV'den istisna tutulmayacağını vurguladı. Şenyurt, "Eğer (reklam) Türkiye'de verildiyse, reklam şirketi veriyorsa o zaten normal KDV'ye tabi. Asıl yurt dışındaki, yani YouTube üzerinden verilenlerde bir sıkıntı var. Onun için bu düzenleme yapıldı" diye konuştu. Yetkililer, internette içerik paylaşanlarla, oyun geliştirenlerin de kapsamda olduğunu vurguladı.