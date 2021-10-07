TOGG'un prototip test süreçleri planlar doğrultusunda ilerliyor
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) prototip test süreçleri planlar doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 10:08
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aracın aerodinamik ve aeroakustik testlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Söz konusu paylaşımda, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi. #TOGG" ifadesine yer verildi.
Öte yandan paylaşımda, içerisinde çalışanların ve beyaz-siyah renkleriyle dikkati çeken bir TOGG'un olduğu fotoğrafa yer verildi.