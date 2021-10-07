Kovid nedeniyle 1 ayda hamile ölüm oranı 22 kat arttı



Son günlerde gebelerde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayılarında artış gözleniyor.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, konuyla ilgili NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı.

''SON BİR AYDA HAMİLE ÖLÜM ORANI 22 KAT ARTTI''

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Türkiye'de ve dünya genelinde, son 1 ayda hamile ölüm oranının 22 kat arttığını söyledi.

Prof. Dr. Tekin, Türkiye'de, pandeminin ilk yılındaki toplam hamile ölüm sayısına, Delta Varyantı'nın başlamasıyla 1 ayda ulaşıldığını belirtti.

''YOĞUN BAKIMA YATIŞ ORANI 4-5 KAT ARTTI''

Virüsün, mutasyondan sonra gebeler için daha tehlikeli hale geldiğini belirten Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, ''Yoğun bakıma yatış oranı 4-5 kat arttı'' dedi.

Prof. Dr. Tekin'e yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle...

Hamileler bu süreci neden bu kadar zorlu geçiriyor? Bağışıklık sistemleriyle mi alakalı?

Gebelikte hem immün sistemde hem akciğer kapasitesinde ve özellikle de pıhtılaşma sisteminde gebeliğin kendisinden kaynaklanan fizyolojik değişiklikler oluyor. Gebelikte pıhtılaşma ve emboli riski doğal olarak arttığı için tehlike daha büyük. Enfeksiyonlara yatkınlık da gebelikte artıyor.

Hamile vakalarda yaş aralığını baz aldığınızda hastalığın seyrinde bir farklılık gözlemliyor musunuz?

Pandeminin ilk senesinde ileri yaştaki obezitesi olan kilosu olan hamilelerde tansiyonu olan şeker hastalığı olan gebelerimizde daha ağır seyrediyordu Covid-19. Ancak son 3 aydaki verilerimize de baktığımızda artık çok daha genç yaş grubunda hiçbir altta yatan hastalığı da olmayan grupta da hastalığın ağır seyrettiğini ne yazık ki görüyoruz.

Hamile vakalar en çok neden korkup aşı olmuyorlar? Size ne söylüyorlar?

mRNA aşısı, gebeliğin ilk 20 haftasında yapılsa bile, düşük riskine yol açmadı, bebeğe zarar vermedi, anneyi korudu. Aşısız gebelerin hem kendileri, hem de bebekleri ilk 1 yıl risk altında.

Prof. Dr. Tekin, İsrail'de yapılan araştırmaya göre aşı olan gebelerin, doğumdan sonra bebeği emzirmeleri halinde, antikorlu sütle bebeğin de 1 yıl korunduğunu ifade etti.