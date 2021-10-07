Malkoç: Yunanistan'daki hak ihlallerini yakından izliyoruz

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Ombudsmanlığı olarak, Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığı ile sığınmacıların uğradığı hak ihlallerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Akdeniz Ombudsmanları Ağı 11. Toplantısı ve Genel Kurulu kapsamında Yunanistan'da bulunan Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıklara rağmen Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmeyi arzu ettiğini dile getirdi.

Malkoç, Batı Trakya'daki Türk Azınlığın, Yunanistan'da maruz kaldığı hak ihlallerinin yakın takipçisi olduklarını dile getirerek, "Batı Trakya Türkleri ile ilgili Lozan'da tanınan temel haklar vardır. Maalesef, Yunanistan'ın devlet yöneticileri, Batı Trakya Türklerine Lozan'da tanınan başta dini hak ve özgürlükler olmak üzere, eğitim hakkı olmak üzere, kimlik hakkı olmak üzere, bu hakları zaman zaman ihlal etmektedirler. Biz toplantılarımızda bunları da gündeme getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Mülteci krizi ve sığınmacıların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerine de değinen Malkoç, Yunanistan ile ilgili bir raporun da hazırlanmakta olduğunu aktardı.

Malkoç, dünyada en fazla göçmen veya mülteci bulunduran ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun 3 milyon 700 bini Suriyeli, 300 bini Afganistanlı ve diğer ülkelerden. Bunlar zaman içerisinde, değişik zamanlarda Adalar Denizi'ne, Ege Denizi'ne açılıp Yunanistan'a geçmek istiyorlar. Burada onlara karşı yapılan muameleler var. Bunlar hukuksuz, yanlış muamelelerdir. Özellikle geri itmelerde insan hakları ihlalleri yapılıyor. Botları batırılıyor veya araçlarının motorları sökülüyor. Kimlikleri, cep telefonları ellerinden alınıyor. Bu insanlara eziyetler yapılıyor. Biz bunu da toplantılarda gündeme getiriyoruz ve Türkiye Ombudsmanlığı olarak Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'ndeki bu hak ihlalleri ile ilgili bir çalışma yürütmekteyiz."

Yunanistan temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de görüşen Malkoç, rapor hazır olduğunda başta Sakelaropulu olmak üzere ilgili kuruluşlara ve dünya genelindeki insan hakları örgütlerine sunulacağını dile getirdi.

Malkoç, Türkiye'nin, dünyadaki bütün ombudsmanlık teşkilatlarında aktif olarak görev yaptığını vurguladı.