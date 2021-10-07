Aşı olmayı reddeden tescilli güzel Miss World'e katılamayacak

Türkiye kökenli bir anne ile Hollandalı bir babanın çocuğu olan Dilay Willemstein (21), geçtiğimiz temmuz ayında Hollanda Güzeli seçildi.

Çok çalışarak, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Dilay, 16 Aralık'ta Porto Riko'da yapılacak Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil etme hakkını elde etti. Ancak Willemstein yarışmaya katılabilmek için Covid aşısı yaptırma koşulu getirilmesi üzerine, Porto Riko'ya gitmeme kararı aldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Henüz aşı yaptırmaya hazır olmadığını söyleyen Willemstein, bu nedenle yarışmadan çekildiğini açıkladı. Aldığı karardan pişman olmadığını söyleyen Dilay,yaptığı açıklamada, "Kendimi rahat hissetmediğim bir şey yapsaydım daha çok pişman olurdum. Kararımın arkasındayım. Bu kapı kapanacak ama benim için yeni kapılar açılacak" dedi.

Dilay Willemstein çekilmesi nedeniyle Porto Riko'daki yarışmada Hollanda'yı ikincilik tacını taşıyam Lizzy Dobbe temsil edecek.