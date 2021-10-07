Kumar oynarken polise yakalanınca çekirdek çitlediler

Polise yakalanan iki kişinin, poker masası başında çekirdek çitlemesi ise dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dernek lokali, kahvehane ve kooperatif olarak faaliyet gösteren 38 farklı adreste kumar oynatıldığını belirledi.

158 kişiye kumar oynamaktan, 39 kişiye kumar oynatmaktan ceza

Polis ekipleri, kumar oynayanları suçüstü yakalamak için baskın düzenledi. Yapılan baskınlar sonucunda, kumar oynattığı belirlenen 39 kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 158 şahsa 211 bin 88 lira idari para cezası uygulandı.

Aramalar sonucunda, çok sayıda poker masası ve poker pulu, okey takımı, iskambil kağıtları, 2 ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek ve 41 bin 850,00 lira paraya el konularak söz konusu adresler mühürlendi. Polisin baskını esnasında kumar oynayan 2 şahsın ise poker masası başında çekirdek çitleyerek şaşkın bakışlarla çevreyi izlemesi dikkat çekti.