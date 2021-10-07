Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberine yalanlama
'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberine yalanlama
Suriye'den Samsun'a şehit ateşi düştü
Suriye'den Samsun'a şehit ateşi düştü
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetlerle hastaneye başvuruyor
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetlerle hastaneye başvuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Ev kiralamada 'açık arttırma' usulünü de gördük
Ev kiralamada 'açık arttırma' usulünü de gördük
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'emekli maaşı' kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'emekli maaşı' kararı
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
Aile, ilkokulda tokat atan öğretmenden şikayetçi oldu
Aile, ilkokulda tokat atan öğretmenden şikayetçi oldu
Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na 'dizi' tepkisi!
Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na 'dizi' tepkisi!
5 Kamu Kurumu toplamda 415 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 415 personel almak için ilana çıktı
Kobani provokasyonunda delil karartan 183 polis ihraç edildi
Kobani provokasyonunda delil karartan 183 polis ihraç edildi
Bakanlık'taki 'yumruk yumruğa kavga' yargıyı böldü!
Bakanlık'taki 'yumruk yumruğa kavga' yargıyı böldü!
Aşısız üniversiteli kayıt donduruyor
Aşısız üniversiteli kayıt donduruyor
Memur ve emeklisinin 3600'ü seçime yetişecek mi?
Memur ve emeklisinin 3600'ü seçime yetişecek mi?
Bakanlık çöp kutularına savaş açtı! Odalardan kalkıyor
Bakanlık çöp kutularına savaş açtı! Odalardan kalkıyor
Paris Anlaşması yürürlüğe girdi!
Paris Anlaşması yürürlüğe girdi!
Bir tıbbi sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti
Bir tıbbi sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti
Paris Anlaşması kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Paris Anlaşması kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Ali Yalçın: Sendikasız adam sendikanın kıymetini anlayacak
Ali Yalçın: Sendikasız adam sendikanın kıymetini anlayacak
Öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı iddiasına inceleme
Öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı iddiasına inceleme
359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Bakan Koca: Biontech'te 3. doza gerek yok
Bakan Koca: Biontech'te 3. doza gerek yok
Vaka sayısı 30 binin üzerine yükseldi
Vaka sayısı 30 binin üzerine yükseldi
Vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Doktor anne kız koronaya karşı omuz omuza çalışıyor
Doktor anne kız koronaya karşı omuz omuza çalışıyor
50 öğrenci yemekten zehirlendi, Üniversite açıklama yaptı
50 öğrenci yemekten zehirlendi, Üniversite açıklama yaptı
Benzin ve motorine zam mı geliyor?
Benzin ve motorine zam mı geliyor?
Valilikten 'kağıt toplayıcılarına operasyon' açıklaması
Valilikten 'kağıt toplayıcılarına operasyon' açıklaması
David Keynes: FETÖ 2013-2014'de bylock'u kapalı devre kullandı
David Keynes: FETÖ 2013-2014'de bylock'u kapalı devre kullandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

Erdoğan: 3600 sözünü veren biziz, Memur sendikaları ile son toplu sözleşmeye bu başlığı koyan da biziz, bu suretle hukuki altyapısını sağladık. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini muhataplarımıza beyan eden yine biziz.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Ekim 2021 12:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Cumartesi günü Adana'nın misafiri olacağız. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde hem vatandaşlarımız ve teşkilatlarımızla bir araya geliyor hem de bir çok eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Salgın sürecinde Türkiye olarak üretim açrklarını hiç durdurmayarak kendimizi diğer ülkelerden ayrıştırdık. Son dönemde de ülkemizdeki herhangi bir aksaklığa meydan vermeyerek farkımızı yeniden ortaya koyduk. Salgın dönemini yeni ve büyük bir kalkınma atılımına dönüştürmenin gayreti içindeyiz.

NE YAPARSAK YAPALIM BİRİLERİ FELAKET TELLALIĞI YAPMAKTAN GERİ DURMUYOR

Pek çok şehrimizde yeni OSB'lerin kuruluşlarından kapasite büyümelerine kadar nice güzel gelişmelerin yaşandığını biliyoruz. Birileri biz ne yaparsak yapalım felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Yıllardır aynı yalanlarını tekrarlamaktan bıkıp usanmayanların maskelerini gerekirse her seferinde tekrar tekrar indirmek zorundayız.

Bizim söylenir söylenmez hakikat denizinde boğmadığımız her yalanın bir süre sonra büyüyüp ayağımıza dolanması kaçınılmazdır. Bizim insanımız sürekli mavra yapanı, yalanı gerçek ciddiyetiyle söyleyerek kendine güldüreni bir süre takip eder, ama günün sonunda tercihini daima eser ve hizmet siyasetinden yana kullanır.

ORTADA HEM CHP HEM DE ÜLKE SİYASETİ AÇISINDAN ACİLEN MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKEN VAHİM BİR DURUM VAR

Dünkü grup konuşmamızda CHP Genel Başkanı'nın yeni anayasa ile ilgili tutarsızlıklarını anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Azamızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır.

ADAMLAR ŞU ANDA BENZİN BULAMIYOR. BUNLARI GÖRMÜYOR MUSUN?

Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal... Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere Almanya, İngiltere akaryakıtta müflis durumda. Şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz. Enflasyonun yüzde 20'nin altında olduğu dönemde yüzde 30'lar düzeyindeki artışlarla, çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu ortaya koyduk.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN SONUNA KADAR ÇÖZÜLECEK

Onlar konuşur, biz hizmet ederiz. Sorun çözeriz. Yeni hedefler ve vizyonlar ortaya koyarız. Geçtiğimiz haftalarda sözleşmeleri yenielenne işçi ve memurlarımızın ücretlerinde kendilerini de çok memnun eden artışlar yaptık Bay Kemal. Bunlardan haberin var mı? Belediyeleri hırsızlık, yolsuzluk, taciz iddialarıyla çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz ücret artışlarını takdir etmesini beklemiyoruz. Dünyada uyuşturucu ile mücadelesi referans alınan bir ülkede bu tür ithamları dile getirmenin ardında başka niyetler olduğu açıktır. Kamu görevlilerini tehdit ederek, toplumun her kesimine hakaret ederek iktidara gelebileceğini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz. Kılıçdaroğlu diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, tekrar edip duruyor. Verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz.

KARŞIMIZDAKİ TABLO 2023'E YAKLAŞTIKÇA PARTİMİZE YÖNELİK SALDIRILARIN ARTARAK SÜRECEĞİNİ GÖSTERİYOR

Kendi aklınca şehitlerden gazilere her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi, çiftçilerimize bulaşmış. Bu şahıs ilkokul seviyesinde bile olmayan mantıkla kendince tarım denklemi kuruyor. Her türlü desteği çiftçimize verdik, veriyoruz.

Tabii ki sıkıntılarımız da var. Bunların ne olduğunu da hangi nedenden kaynaklandığını, nasıl çözüleceğini de en iyi biz biliyoruz. Karşımızdaki tablo 2023'e yaklaştıkça partimize yönelik saldırıların artarak süreceğini gösteriyor. 2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız. Gözü de gönlü de başka yerlere çevrili bu yeminli ülke düşmanlarına hakettikleri cevabı elbette her platformda vereceğiz. Ama bunu yaparken asla kendimizi onların seviyesine düşürmeyeceğiz. Çok yoğun çalışacağız, durmak yok. İşe rehavet girmemesi gerekir. Teşkilatlarımızın tüm unsurları ile sahada olmaları gerektiğini söylüyoruz. Bize kibir yakışmaz, biz tevazu ordusuyuz.

#erdoğan# ek gösterge

Bu Habere Tepkiniz

Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar
Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?
Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, işgaliye bedeli alınamayacağına dair Danıştay dairelerinin kararlarını onadı.
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu
Ceza ve Tevkfevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı.
358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek
358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek
YLSY kapsamında 358 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.
Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak
Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak
ÖSYM Başkanlığı, 2021 Mühendislik Tamamlama tercihlerinin alınacağını açıkladı.
2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı
2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak ayında yayımladığı duyuruya göre kamu kurumlarının 2021/2 KPSS tercih kılavuzunda yer alacak kadroları bildirme işlemleri 4 Ekim 2021 ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor
3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor
En son 6-30 Kasım 2018 tarihinde bilirkişilik başvurusu alan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı yaklaşık 3 yıldır bilirkişi başvurusu yayımlamadı, bilirkişi temel eğitimlerini tamamlayarak bilirkişi sertifikasını alan binlerce aday bu soruyu soruyor; Başvurular ne zaman alınacak?
ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı
ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı
ÖSYM 2021 ALES/3 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu
100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!
100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!
Devlet yükseköğretim kurumlarının 100-2000 doktora bursu ilanları yayımlanmaya başladı.
Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak
Tarım Kredi Koop.Sakarya ve Kütahya Bölge Birliklerine 49 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Aynı Anda Gişeye Girmeye Çalışınca Çarpıştılar
Aynı Anda Gişeye Girmeye Çalışınca Çarpıştılar
İzmit’te, TEM yolu gişelerine aynı anda giriş yapmak isteyen 2 sürücünün otomobilleri çarpıştı. Araçların sıkıştığı gişe, bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ekim 2021
Bursasu, satışta zirveye yürüyor
Bursasu, satışta zirveye yürüyor
Bursa merkezde satış rakamını yüzde 75 artıran Bursasu, kentte en çok satılan ilk 3 marka arasına girdi.