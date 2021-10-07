Ahmet Hakan: Rektörün makam aracının üzerinde tepinmek hangi kültürün eseri?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

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Boğaziçi'nin bir kültürü vardır.

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Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Boğaziçi kültürü mü Boğaziçi tepinmesi mi

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

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Her görüşe saygı, buranın en önemli özelliğidir.

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Buranın her köşesinden hümanizm fışkırır.

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Burada yapılan eylemler, zeka doludur.

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Şiddet, buranın kapısından bile geçmez.

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Türkiye'nin en zeki çocukları, buradadır.

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Bütün bunlar söylendi, söylendi, söylendi.

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Ve en sonunda gelinen yer şurası oldu:

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Güya protesto adına Rektör'ün makam aracının üzerine çıkıp çılgınca debelenen vandal tiplerin sergilediği anlamsız tepinmeler...