Ahmet Hakan: Rektörün makam aracının üzerinde tepinmek hangi kültürün eseri?
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun bugünkü yazısının "Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?" başlıklı bölümünde protesto adına Rektör'ün makam aracının üzerine çıkıp çılgınca debelenen vandal tiplerin sergilediği anlamsız tepinmelerin hangi kültürün eseri olduğunu yazdı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
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Boğaziçi'nin bir kültürü vardır.
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Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Boğaziçi kültürü mü Boğaziçi tepinmesi mi
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
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Her görüşe saygı, buranın en önemli özelliğidir.
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Buranın her köşesinden hümanizm fışkırır.
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Burada yapılan eylemler, zeka doludur.
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Şiddet, buranın kapısından bile geçmez.
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Türkiye'nin en zeki çocukları, buradadır.
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Bütün bunlar söylendi, söylendi, söylendi.
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Ve en sonunda gelinen yer şurası oldu:
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Güya protesto adına Rektör'ün makam aracının üzerine çıkıp çılgınca debelenen vandal tiplerin sergilediği anlamsız tepinmeler...