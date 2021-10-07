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Bir metrelik arsa işgali yüzünden camlarının önü kapandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde yeni yapılan bir bina, yandaki apartmanın camlarının önünü tamamen kapattı. İnceleme başlatan belediye ekipleri ise olayın arsa işgali yüzünden yaşandığını tespit etti.

Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 07 Ekim 2021 13:09
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Bir metrelik arsa işgali yüzünden camlarının önü kapandı

Hürriyet'in haberine göre, Kurtuluş'taki Arslan Apartmanı 1981 yılında Hüseyin Arslan tarafından kaçak olarak müteahhide yaptırıldı. O dönem inşaatı yapan müteahhit yandaki arsayı 1 metre işgal etti.

2018'de ise yandaki boş arsada inşaat başladı. Arslan Apartmanı'nın, arsasına girdiği inşaatın sahipleri de binayı apartmana dayadı.

Arslan Apartmanı sakinlerinin ihbarı üzerine inceleme yapan Şişli Belediyesi, arsa işgali gerekçesiyle yeni inşaatın sahiplerini haklı buldu. Belediyenin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunlara yer verildi:

"Söz konusu yerde yapılmakta olan inşaatın 31.12.2018 tarih, 18/2-24 sayılı yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır. Bitişik parseldeki mevcut binanın ruhsatsız olduğu ve yeni inşaatın yapıldığı parsele tecavüzlü olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 71 parseldeki inşaat encümen kararı ile kendi parseline tecavüzlü kısmı yan parsel (mevcut binanın olduğu parsel) lehine terk etmiştir."

"Müteahhit hatası"

Hüseyin Arslan, bunun bir müteahhit hatası olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

"Kendi arsamızı ön tarafta bırakmış, arka taraftaki arsayı işgal etmiş. Buradan kuş geçmiyordu, kervan geçmiyordu, yol yoktu. Bir müteahhit bulduk çekti ipi yaptı. Kaçak yaptık o zaman. Sonra yapı kayıt belgesi aldık. 100 bin TL'ye yakın paramı aldı. Şimdi pencerelerimiz kapandı tamamen. Harita Müdürlüğüne gittim, Belediyeye gittim hiçbirinden bir netice alamadım. Şişli Belediyesi 'İnşaat yapar' diyor, tamam yapar. 'Pencereyi de kapatır mı?' diyorum, 'Kapatır' diyor. Ya insan insana yapar mı bunu?"

"Burada bir kusur varsa sen de başka bir kusur yapamazsın"

Arslan Apartmanı'nın 4. katında oturan Leyla Tursun ise inşaattan balkonuna giren hırsızların kızının çeyizini çaldıklarını iddia etti.

"Hırsızın merdiven dayamasına gerek yok ki. Buradan zıplayıp alıp gider. Bu şekilde can güvenliğimiz yok. Cam açamıyoruz. Hava alamıyoruz. Duvarlar örüldüğünde insan burada yaşayamaz. Tamam burada bir kusur varsa sen de başka bir kusur yapamazsın."

#istanbul# şişli# arsa işgali

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