Tarım müdürlüğü personeline silahlı saldırı: 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilçe Tarım personeline, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda personel yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 13:21
Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi, ilçe Tarım ve orman Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kimliği tespit edilmeyen bir kişi İlçe Tarım Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen K.K. ile kapıda tartıştı, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz şahıs, belinde taşıdığı tabancayla, K.K'ye defalarca ateş açtı. K.K silahtan çıkan mermilerle vücudun değişik yerlerinden yaralandı. Olay sonrası saldırgan, kaçarak izini kaybettirdi.
Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla devlet hastanesine kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Bu Habere Tepkiniz
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar
Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?
Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, işgaliye bedeli alınamayacağına dair Danıştay dairelerinin kararlarını onadı.
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu
Ceza ve Tevkfevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı.
358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek
YLSY kapsamında 358 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.
Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak
ÖSYM Başkanlığı, 2021 Mühendislik Tamamlama tercihlerinin alınacağını açıkladı.
2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak ayında yayımladığı duyuruya göre kamu kurumlarının 2021/2 KPSS tercih kılavuzunda yer alacak kadroları bildirme işlemleri 4 Ekim 2021 ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor
En son 6-30 Kasım 2018 tarihinde bilirkişilik başvurusu alan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı yaklaşık 3 yıldır bilirkişi başvurusu yayımlamadı, bilirkişi temel eğitimlerini tamamlayarak bilirkişi sertifikasını alan binlerce aday bu soruyu soruyor; Başvurular ne zaman alınacak?
100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!
Devlet yükseköğretim kurumlarının 100-2000 doktora bursu ilanları yayımlanmaya başladı.
Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak
Tarım Kredi Koop.Sakarya ve Kütahya Bölge Birliklerine 49 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Aynı Anda Gişeye Girmeye Çalışınca Çarpıştılar
İzmit’te, TEM yolu gişelerine aynı anda giriş yapmak isteyen 2 sürücünün otomobilleri çarpıştı. Araçların sıkıştığı gişe, bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ekim 2021