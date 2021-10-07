Bakan Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 13:38
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek, "Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Muş, Twitter hesabından haksız fiyat artışları nedeniyle yürütülen denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Muş, paylaşımında, "Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım. Arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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