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Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün "emniyet mahrem" yapılanmasında görevli aralarında eski emniyet müdürünün de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 13:45
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Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün "emniyet mahrem" yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında görevden ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

#emniyet müdürü# FETÖ# kayseri

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