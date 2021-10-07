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130 bin liraya Doğan SLX

Antalya'da, fabrikadan çıktığı haliyle satın aldığı 1994 model Doğan SLX model 2 otomobiline gözü gibi bakıp aldığı günden bu yana hiç kullanmayan, Abdullah Şimşek, şans oyunu talihlisi Murat Tokmak'tan turkuaz renkli aracı için gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 13:55
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130 bin liraya Doğan SLX

Antalya'da, fabrikadan çıktığı haliyle satın aldığı 1994 model Doğan SLX model 2 otomobiline gözü gibi bakıp aldığı günden bu yana hiç kullanmayan, muayeneye bile çekici ile gönderen Abdullah Şimşek, şans oyunu talihlisi Murat Tokmak'tan turkuaz renkli aracı için gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi. Daha önce çocuklarına aracın satılmaması için vasiyet veren Şimşek, "Alamaz diye o fiyatı söyledim. 'Tamam' deyince de sözümden dönemedim" dedi.

Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde oto yıkamacılık yapan 2 çocuk babası Abdullah Şimşek, 3 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı.

Biri yeşil, diğeri bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı. Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyor.

ÇOCUKLARINA "SATILMASIN" DİYE VASİYET ETMİŞTİ

Şimşek, daha önce araçların satılmaması ya da binilmemesi için iki çocuğuna vasiyette bulunduğunu belirtip, "Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler. Bana değer vermediklerini sayarım" sözlerini sarf etmişti.

3 AY BOYUNCA "SATMAM-ALIRIM" ÇEKİŞMESİ

Son olarak, ilginç araba sevdasını haberlerden takip eden şans oyunu talihlisi Murat Tokmak, araçları görmek için Abdullah Şimşek'i ziyaret etti. Tokmak, otomobilleri görür görmez çok beğendi ve Şimşek'e bordo olan aracı almak istediğini söyledi.

İkili arasında 3 ay boyunca 'satmam-alırım' çekişmesi sonucu, Şimşek aracına normal değerinin üstünde 130 bin lira değer biçti. Tokmak ise fiyatı hemen kabul edip, aracı çekiciye yükleyip noterin yolunu tuttu.

'BRANDA AÇILINCA ARABALARA RESMEN AŞIK OLDUM'

Aracını işyerinin garajında muhafaza eden Murat Tokmak, Şimşek ile aralarında geçen o diyalogları, "Brandayı dayı açınca resmen aşık oldum arabalara. 'Bunun bir tanesini bana ver' dedim, 'satmam' diye çok kez söyledi. 2-3 ay bu şekilde mücadele etti ama en sonunda kıramadı. Yüksek bir para istedi. Ben yeğeninsem bu parayı veriyorum, arabayı çekiciye yüklüyorum dedim. Parayı masasının üstüne, arabayı da çekiciye koyduk geçtik. Bize maliyeti 130 bin lira oldu" sözleriyle anlattı.

'TURKUAZI DA ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Satın aldığı otomobili satmayı düşünmediğini ifade eden Tokmak, "Ben de bunun değeri yok. Satmayı düşünmüyorum açıkçası. Bu arabayla ilgili çok güzel projelerim var. Hatasız, boyasız, dayıdan bize hatıra. Kırmadı bizi, çok teşekkür ediyorum. Turkuazı da almayı düşünüyorum" dedi.

'ALAMAZ DİYE O FİYATI VERDİM, SÖZÜMDEN DE DÖNEMEDİM'

Abdullah Şimşek ise, 'hiçbir zaman satmayacağım' dediği otomobillerinden birini verdiği sözü çiğnememek adına satmak zorunda kaldığını belirterek, "En son çay içmeye gittim. Baş başa kaldık. Bordo arabayı istediğini söyledi. Alamaz diye bu fiyatı söyledim ama 'tamam araba benim' deyince, sözümden dönemedim" diye konuştu.

#Antalya# Konyaaltı# Doğan SLX# ikinci el

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