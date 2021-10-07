İki ili birbirine bağlayan geçici köprü, taşma noktasına geldi

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle iş yerleri, çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. Ayrıca selde çok sayıda köprü yıkıldı, bazı köprülerde zarar gördü. Bunun üzerine Çatalzeytin ilçesinde yıkılan köprü ve menfezlerin yerine geçici olarak yapılan menfez ve geçici köprülerde bölgede üç gündür devam eden yağışlarda zarar gördü.

Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan Çayağzı çayı üzerinde Çatalzeytin-Türkeli sınırına konulan geçici köprüde sel nedeniyle taşma noktasına geldi. Ayrıca sel nedeniyle menfezlerde zarar oluşmaması için ekipler, köprüde güçlendirme çalışmaları yürütürken, geçişleri ise kontrollü bir şekilde yapıldığı görüldü.

Bölgede üç gündür etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Kızılcakaya Köyü ile Toprakçı Mahallesi arası, Duran Köyü ile Türkeli Kuşçular Köyü ve Karacakaya köyü arasındaki geçici köprü ve menfezler yıkılarak, bazı bölgelerde de heyelan oluştu.