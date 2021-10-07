TBMM Genel Kurulu toplandı

Genel Kurulda, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "cami, din görevlileri ve vefa", AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "TEKNOFEST kuşağı", İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, "yeni yasama yılında siyaset kurumundan beklenti ve temenniler" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayan AK Parti'li Kılıç, "Camilerimiz, vatanımızın ölümsüz tapuları, medeniyetimizin merkezi; din görevlilerimiz, toplumumuzun ender ve önder kişileridir. İtibar suikastçıları, Diyanetimize, camilerimize ve din görevlilerimize leke süremeyecek, zarar veremeyeceklerdir." diye konuştu.

Din görevlilerinin, donanımlı yetiştirilmesi, sorumluluklarını kuşanması gerektiğini belirten Kılıç, "Kadro dağıtımı ve görevli atamalarında israfa kapı açmayacak şekilde özenle davranılmalıdır çünkü iyi örnekleri yanında kadro ve görevli bekleyen camiler ve cemaatlerle, cemaat olmadığı için atıl kalan kadrolarda boşta kalıp zor duruma düşmüş, çok sayıda görevliler vardır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Yıldız da kadim geleneklerle üreterek ışıl ışıl gençlerle muazzam bir gelecek inşa ettiklerini anlattı. Yıldız, "Kültürümüzde yer alan imece usulünün bugün takım çalışmasıyla geleceğe taşındığı, memleket sevgisini aklından çıkarmayan gençlerin muazzam bir üretim halkası oluşturuluyor. Buna mutlulukla şahidim. Milli teknoloji hamlesinin lokomotifi olan TEKNOFEST kuşağını sevgiyle selamlıyorum." dedi.

İYİ Parti'li Nuhoğlu, yeni yasama yılından beklentisinin, seçilmiş herkesin ettiği yemine sadık kalması, TBMM'nin yeniden itibar kazanmasına çalışması olduğunu söyledi. Nuhoğlu, "Beklentim, kuvvetler ayrılığının devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmediği, belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret, sınırlı bir iş birliği olduğu, üstünlüğün yalnızca Anayasa ve yasalarda olduğunun uygulamalarla gösterilmesidir." diye konuştu.

Genel Kurulda daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, gündemlerindeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yerinden konuşma yaptığı sırada, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, karşılıklı laf attı. Kılavuz'un HDP sıralarına yürümesi üzerine gerginlik yaşandı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bilgiç, milletvekillerini yerlerine oturmaları konusunda uyardı. Bilgiç, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Tartışma verilen arada da bir süre devam etti.