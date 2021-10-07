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Eski istihbaratçı Altaylı hakkındaki FETÖ davasında sona gelindi

Son sözleri alınan Altaylı'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki hükmün, 8 Kasım'da görülecek duruşmada açıklanması bekleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 15:46
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Eski istihbaratçı Altaylı hakkındaki FETÖ davasında sona gelindi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada son sözler alındı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirterek, son sözlerin alınacağını söyledi.

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan ancak mahkeme aşamasında önceki beyanlarını inkar eden sanık Barıner, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Sözlerine şiirle başlayan sanık Altaylı, kendisine ait olduğunu söylediği kitaptan alıntılar yaptı.

Yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getiren Altaylı, hakkında cezaya hükmedilmesi halinde, başka bir dosyada FETÖ'den yargılanan damadı Metin Can Yılmaz'ın koğuşuna nakledilmesini talep etti.

Suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Altaylı, suçsuz olduğunu savundu.

Beyanların ardından, duruşma 8 Kasım'a ertelendi. Bu tarihte, sanıklar hakkındaki hükmün açıklanması bekleniyor.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında sanıklar Enver Altaylı, eski istihbaratçı Mehmet Barıner ve Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile Seda Chamatzoglou hakkında iddianame düzenlendi.

İddianameye göre Altaylı ve Yılmaz'ın, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan eski istihbaratçı Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştı. Bunun için tur şirketi sorumlusu tutuksuz sanık Chamatzoglou ile irtibata geçildi.

Esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, Altaylı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya, Barıner'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hakkında dava açılan sanık Chamatzoglou'n ise beraatini talep etti.

Dosyası ayrılan sanık Metin Can Yılmaz'ın ise yargılanmasına devam ediliyor.

#Enver Altaylı# FETÖ# Fetullahçı Terör Örgütü

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