Boğaziçi'ndeki izinsiz gösteride 14 şüpheliye yasal işlem

Bursa merkezde satış rakamını yüzde 75 artıran Bursasu, kentte en çok satılan ilk 3 marka arasına girdi.

Adana'nın Feke ilçesinde bir köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaleyüzü Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce buzağısı ölen inek ile sokak köpeğinin dostluğu dikkati çekiyor.

En son 6-30 Kasım 2018 tarihinde bilirkişilik başvurusu alan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı yaklaşık 3 yıldır bilirkişi başvurusu yayımlamadı, bilirkişi temel eğitimlerini tamamlayarak bilirkişi sertifikasını alan binlerce aday bu soruyu soruyor; Başvurular ne zaman alınacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak ayında yayımladığı duyuruya göre kamu kurumlarının 2021/2 KPSS tercih kılavuzunda yer alacak kadroları bildirme işlemleri 4 Ekim 2021 ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Ceza ve Tevkfevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı.

Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.

Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net