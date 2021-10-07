Trafik kazasını izlemeye gelen 2 kişi bir anda kavgaya tutuştu

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi Tünel Caddesi'nde bir otomobil ile motosikletin karıştığı kaza meydana geldi. Kazayı görüp gelenler arasında iki husumetli birbirlerine beyzbol sopası ve levye ile saldıracakları sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri şahıslara biber gazla müdahale etti.

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavga başlamadan polis tarafından engellendi.