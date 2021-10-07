Hastane çalışanı evinde ölü bulundu

BioNTech aşısının etkisi 6 ayda ne kadar düşüyor?

Aşıların etkinlik oranları tartışılmaya devam ederken dünyanın en prestijli hakemli akademik yayınlarından olan The Lancet'te, BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili çarpıcı bir araştırma yayınlandı. Buna göre aşının etkinlik oranı 6 ay içerisinde yüzde 50'nin altına düşüyor.