İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor istifa etti
İsrail'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle işten ayrılma kararı aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 19:36
İsrail basınında yer alan haberlere göre, 2 bin 590 stajyer doktor, istifa dilekçesini Tel Aviv Bölge Sağlık Ofisine gönderdi.
Stajyer doktorlar, istifa kararını 26 saate kadar çıkan vardiyalar nedeniyle aldıklarını belirtti.
Yetkililer, stajyer doktorların istifasının ülkedeki hastanelerde verilen hizmeti sekteye uğratabileceği endişesini dile getirdi.
Sağlık Bakanlığı ile uzlaşı sağlanamazsa stajyer doktorların istifasının 2 hafta sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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