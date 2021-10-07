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PFDK, Sergen Yalçın'a 1 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç ceza verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 20:59
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç ceza verdi.

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"KONYASPOR Kulübünün, 02.10.2021 tarihinde oynanan KONYASPOR - ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ANTALYASPOR Kulübünün, 01.10.2021 tarihinde oynanan TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI KUZEY ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR Kulübü idarecisi ADEM KART hakkında, tahliye kapısından usulsüz seyirci alması suretiyle talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR Kulübü görevlisi BURAK CAN COŞKUN'un, stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR Kulübü görevlisi ERKAN KOTAN'ın, stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR Kulübü görevlisi FARUK AKINCI'nın, stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR Kulübü görevlisi YUSUF BAKAN'ın, stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, 02.10.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE -GZT GİRESUNSPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.10.2021 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 01.10.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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BEŞİKTAŞ . teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 03.10.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi MEHMET ÖMEROĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi BURAK BAKIR'ın, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi BURAK BAKIR'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi TOGAY MURATOĞLU'nun, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 03.10.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜNÜ 302, 303, BATI VIP TRİBÜNÜ VIP SAĞ, VIP SOL, GÜNEY KALE ARKASI 201, 203, KUZEY KALE ARKASI 401 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi ERSOY GİRGİN'in, akreditasyon kartını kullanarak stadyuma seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

SAMSUNSPOR Kulübü hakkında, 03.10.2021 tarihinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanan SAMSUNSPOR-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, Çim Saha Sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu HASAN KILIÇ'ın, forma altına slogan içeren kıyafet giymesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."

#PFDK# Sergen Yalçın

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