TBMM Başkanı Şentop: Salgında 160 ülkeye destek sağladık

Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren bekçilere ödül
Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren bekçilere ödül
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Bakan Kurum'dan 'atık toplayıcılarına operasyon' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'atık toplayıcılarına operasyon' açıklaması
Bakan Akar açıkladı: Şehidin kanı yerde kalmadı
Bakan Akar açıkladı: Şehidin kanı yerde kalmadı
YKS İkinci Ek Yerleştirme için sıkça sorulan sorular
YKS İkinci Ek Yerleştirme için sıkça sorulan sorular
Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberine yalanlama
'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberine yalanlama
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetlerle hastaneye başvuruyor
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetlerle hastaneye başvuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Ev kiralamada 'açık arttırma' usulünü de gördük
Ev kiralamada 'açık arttırma' usulünü de gördük
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'emekli maaşı' kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'emekli maaşı' kararı
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
Aile, ilkokulda tokat atan öğretmenden şikayetçi oldu
Aile, ilkokulda tokat atan öğretmenden şikayetçi oldu
Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na 'dizi' tepkisi!
Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na 'dizi' tepkisi!
5 Kamu Kurumu toplamda 415 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 415 personel almak için ilana çıktı
Kobani provokasyonunda delil karartan 183 polis ihraç edildi
Kobani provokasyonunda delil karartan 183 polis ihraç edildi
Bakanlık'taki 'yumruk yumruğa kavga' yargıyı böldü!
Bakanlık'taki 'yumruk yumruğa kavga' yargıyı böldü!
Aşısız üniversiteli kayıt donduruyor
Aşısız üniversiteli kayıt donduruyor
Memur ve emeklisinin 3600'ü seçime yetişecek mi?
Memur ve emeklisinin 3600'ü seçime yetişecek mi?
Bakanlık çöp kutularına savaş açtı! Odalardan kalkıyor
Bakanlık çöp kutularına savaş açtı! Odalardan kalkıyor
Paris Anlaşması yürürlüğe girdi!
Paris Anlaşması yürürlüğe girdi!
Bir tıbbi sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti
Bir tıbbi sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM Başkanı Şentop: Salgında 160 ülkeye destek sağladık

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde 7'ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pandeminin sebep olduğu sosyal ve istihdam krizlerine çözümler" başlıklı oturumunda bir konuşma yaptı. Şentop, "G20 oluşumunun, salgın kaynaklı krizler karşısında kendisinden beklenen liderliği sergilemesini Türkiye olarak önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Ekim 2021 21:13
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Küresel ve bölgesel krizleri ele alan Meclis Başkanı Şentop, "Ancak bunlardan hiçbiri, ülkelerin ve toplumların üzerinde, 5 milyon civarında insanın hayatına mal olan Kovid-19 salgını kadar yıkıcı bir etki meydana getirmemiştir. Söz konusu krizin etkilerini, ekonomi, sağlık, sosyal hayat ve istihdam gibi sahalarda da derinden hissettik. Geçmişteki hatalı politika tercihleri ve ekonomik krizlerle mücadele etmek gayesiyle birçok ülke tarafından alınan veya dışarıdan dayatılan tedbirler, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin zayıflamasına yol açmıştır. Türkiye olarak bu noktada, son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlar ve zengin insan kaynaklarımızla, söz konusu küresel salgını kapasite sorunu yaşamadan yönetmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ciddi halk sağlığı tedbirlerinin uygulandığını anlatan Şentop, "Böylece salgını etkili bir şekilde yavaşlatmış olduk ancak ekonomik hayat da kısmen sekteye uğradı. Ekonomik durgunluk, bazı ülkelerde işletmeler ve çalışanlar için kaynaklarda kıtlığa ve küresel yatırım akışlarında önemli ölçüde aksamalara sebebiyet verdi. Söz konusu sağlık krizinin bütün dünya tarafından en çok hissedilen boyutunun topluma ve istihdama dair olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, insanlığın, hiç tecrübe etmediği yeni krizlerle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek "Bu sebeple, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemini hedeflerken ekonomik kalkınmamızı sosyal ve çevresel ihtiyaçlarla yeniden dengelemek ve sosyo-ekonomik eşitsizlikleri ele almak için tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

'BAŞTA SAĞLIK EKİPMANI OLMAK ÜZERE 160 ÜLKEYE DESTEK SAĞLADIK'

Meclis Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesi için milli bir vizyonun yanında, kuvvetli bir sahiplenme duygusu ile uluslararası dayanışma ve iş birliğinin kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla krizin sosyal ve istihdam boyutunu ele alırken aynı zamanda diğer ülkelerle iş birliğimizi kuvvetlendiriyor, ihtiyacı olanlara destek vermeye gayret ediyoruz. Salgının başlangıcından bugüne kadar başta sağlık ekipmanı yardımı olmak üzere 160 ülkeye destek sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

'TEDAVİ DE İLAÇ DA AŞI DA KÜRESEL OLMALI'

Şentop, her şeyin küreselleştiği dünyada, hastalık ve virüslerin de küresel olduğunu belirterek "Tedavi de ilaç da aşı da küresel olmalı. Sadece dünyamızın belli bir bölümünü, mesela sadece Avrupa'yı, sadece G20 ülkelerini sağlıklı tutmak mümkün değil. Dünyanın geri kalan kısmı hastalık ve salgın içindeyse bizler de o hastalık ve salgına maruz kalırız. Bütün dünya, bütün insanlık için, barış içinde, asgari hayat şartlarında bir yaşama alanı oluşturamazsak hiçbirimiz güvende değiliz. Küresel bakmak, küresel düşünmek zorundayız." diye konuştu.

Parlamentolar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi vurgusu yapan Şentop, "Parlamento Başkanları olarak bu konuda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri süratle hayata geçirmek için gerekli adımların atılmasına öncülük edebiliriz. Ekonomik ve sosyal düzenin yeniden istikrara kavuşması için ulusal kurumlarımızla olduğu kadar parlamentolarımız arasındaki mevcut iş birliğini daha da güçlendirmeliyiz." dedi.

'ÖLÇÜ SÖZDE DEĞİL EYLEMDEDİR'

TBMM Başkanı, parlamento kelimesinin köken itibarıyla konuşma mekanları olduğunu ancak konuşulan sözlerin eyleme dönüşmesi gerektiğine dikkati çekerek "Dünyamızı güzel ve parlak sözler değil, bütün insanlara aynı değeri veren, gerçekten eşitlikçi ve adil yaklaşımlarla hayata geçirilen eylemler değiştirecektir. Ölçü sözde değil eylemdedir." ifadelerini kullandı.

Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa veya Amerika'daki bir sivilin hayatı ile Afganistan'da 'yanlışlıkla' bombalanıp öldürülen veya Yemen ya da Libya'daki bir sivilin hayatının aynı değerde olduğuna içtenlikle ve samimiyetle inanarak eyleme geçmedikçe daha iyi bir dünya gerçekleşmeyecektir. Parlak demokrasi nutukları kulaklarımıza hoş gelse de dünya üzerinde darbeleri ve darbecileri desteklemeyen tutumlar dünyamızın geleceği bakımından önemlidir. G20 ülkeleri olarak bunu başarabilecek altyapıya sahip olduğumuza inanıyorum."

#TBMM Başkanı# Mustafa Şentop#

Bu Habere Tepkiniz

Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu

Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, işgaliye bedeli alınamayacağına dair Danıştay dairelerinin kararlarını onadı.
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

Ceza ve Tevkfevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı.
358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek

358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek

YLSY kapsamında 358 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.
Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak

Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak

ÖSYM Başkanlığı, 2021 Mühendislik Tamamlama tercihlerinin alınacağını açıkladı.
2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı

2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak ayında yayımladığı duyuruya göre kamu kurumlarının 2021/2 KPSS tercih kılavuzunda yer alacak kadroları bildirme işlemleri 4 Ekim 2021 ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor

3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor

En son 6-30 Kasım 2018 tarihinde bilirkişilik başvurusu alan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı yaklaşık 3 yıldır bilirkişi başvurusu yayımlamadı, bilirkişi temel eğitimlerini tamamlayarak bilirkişi sertifikasını alan binlerce aday bu soruyu soruyor; Başvurular ne zaman alınacak?
ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı

ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı

ÖSYM 2021 ALES/3 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu
100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!

100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!

Devlet yükseköğretim kurumlarının 100-2000 doktora bursu ilanları yayımlanmaya başladı.
Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak

Tarım Kredi Koop.Sakarya ve Kütahya Bölge Birliklerine 49 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Adana'da köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Adana'da köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Adana'nın Feke ilçesinde bir köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaleyüzü Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce buzağısı ölen inek ile sokak köpeğinin dostluğu dikkati çekiyor.
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ekim 2021
BioNTech aşısının etkisi 6 ayda ne kadar düşüyor?

BioNTech aşısının etkisi 6 ayda ne kadar düşüyor?

Aşıların etkinlik oranları tartışılmaya devam ederken dünyanın en prestijli hakemli akademik yayınlarından olan The Lancet'te, BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili çarpıcı bir araştırma yayınlandı. Buna göre aşının etkinlik oranı 6 ay içerisinde yüzde 50'nin altına düşüyor.