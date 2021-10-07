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64 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı

Kurul ayrıca, "Klas FX" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 3 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına; Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 64 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 21:36
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64 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hedef Holding AŞ'nin 1,96 liradan, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 13,65 liradan, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 21,00-22,50 lira fiyat aralığından halka arz başvurusunu onayladı.

Hedef Holding AŞ'nin 1,96 lira ve Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 13,65 liradan halka arz başvurusuna onay veren Kurul, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de 21,00-22,50 lira fiyat aralığından halka arz başvurusuna onay verdi.

Kurul, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 410 milyon lira, Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin 7 milyon 300 bin lira bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin 500 milyon lira borçlanma araçları başvurusunu onaylayan Kurul, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 125 milyon lira, Arena Finans Faktoring AŞ'nin 79 milyon 750 bin lira, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 130 milyon lira, Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret AŞ'nin 300 milyon lira, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 292 milyon lira ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 353 milyon 570 bin 863 dolar borçlanma araçları başvurusunu onayladı.

Kurul, AYDEM hissesinde usulsüz açığa satış işlemleri gerçekleştirilmesi sebebiyle İstanbul Portföy Yönetimi AŞ'ye 1 milyon 921 bin 326 lira idari para cezası uyguladı.

Yapılan inceleme sonucunda Salix Yatırım Holding AŞ'ye 179 bin 182 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran Kurul, Salix Yatırım Holding AŞ'yle ilgili yapılan inceleme sonucunda 9 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, "Klas FX" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 3 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına; Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 64 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

#SPK haftalık bülteni

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