Erdoğan'dan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 21:38
Erdoğan, sosyal medya hesaplarından annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen bir fotoğrafını "Annem" mesajıyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de yaşamını yitirmişti.
Annem. pic.twitter.com/cQOgWSjXR7Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2021