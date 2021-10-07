Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çetin ve beraberindeki komutanlar, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Çetin'e teşekkür etti.

Daha sonra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman'ı ziyaret eden Akbıyık, Çetin ve beraberindekiler, şehit Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak'ın ailesine ziyarette bulundu, aile bireyleriyle görüştü.