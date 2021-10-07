Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
BAYKAR Savunma'nın sosyal medya hesabından AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2'nin görüntüsü paylaşıldı. Selçuk Bayraktar da İstanbul semalarında çekilen görüntüyü alıntıladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Ekim 2021 22:39
BAYKAR Savunma, resmi Twitter hesabından Akıncı'nın çektiği TB2'nin İstanbul semalarındaki görüntülerini paylaştı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaşımı alıntıladı.'
Bayraktar, BAYKAR Savunma'nın 'İstanbul kanatlarımın altında..' notuna "Önce kuş olduk, uçtuk semaya..." eklemesini yaptı.