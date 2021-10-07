Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'

Yeni dizi TRT'yi fena zora soktu

Yeni sezonun başlaması ile birlikte reyting savaşları da iyice kızıştı. Ekran hayatına yeni başlayan diziler ve yeni sezonda devam eden diziler arasında kıyasıya yarış var. Reyting savaşının kızıştığı günlerden biri de pazar günü. Bir tarafta 2. sezonu başlayan Teşkilat diğer tarafta ilk bölümü ile seyirciyi sarsan Yargı...