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Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile Koç Holding iştiraki TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 22:47
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Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Cey Ortak Girişim Grubu (Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ- Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret AŞ) katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Elemeli turda en düşük teklifi Cey Ortak Girişim Grubu verdi.

Gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 2 milyar 511 milyon lira, artırım aralığı da 20 milyon lira ve katları olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lirayla TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi.

Teknik olarak ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ EN BÜYÜK YAT LİMANI

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 27 Mart 2021'de yayımlanmıştı. İhaleye son teklif verme tarihi ise 21 Eylül 2021 olarak belirlenmişti.

1987 yılından itibaren hizmet veren liman, 7 Mart 2011'de özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı. 1291'i denizde ve 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi ile Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, İstanbul'da bulunan toplam kapasitenin yüzde 23,8'ini, Türkiye'nin ise yüzde 6'sını temsil ediyor.

ASGARİ 4 ÇIPALI YAT LİMANI OLARAK İŞLETİLECEK

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'na yönelik 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı 10 Kasım 2017'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu imar planı ile Yat Limanı'nın altyapı ve üst yapılarının yenilenmesi, doğal afetlere ve depreme karşı gerekli önlemlerin alınması gibi önemli güçlendirme ve yatırım ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Ayrıca imar planları limanın, Türkiye yat turizmi pazarındaki güçlü pozisyonunu korumasına yönelik yatırımlar yapılabilmesine ve bulunduğu bölgede turizm, ekonomi ve sosyal alanlarda daha da ileriye taşımasına imkan veriyor.

Özelleştirme sonrası yapılacak yatırımlarla liman, uluslararası standartlarda hizmet vermek üzere asgari 4 çıpalı yat limanı olarak işletilecek.

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