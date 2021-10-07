İstanbul'un orman ve sahilleri atlı polislere emanet

Sahillerde, ormanlık alanlarda ve turistik bölgelerde görev alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin denetlenmesinde ve orman yangınlarının önlenmesinde aktif rol oynayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı polisler, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis grup amirliği İstanbul'da 2018 yılında kuruldu.

Şu an 3'ü kadın 9 atlı polisin görev yaptığı birlikte, süvari polisler çiftlikte hem atların eğitimleri hem de bakımlarıyla ilgileniyor. Dış ortamlara uyumunu sağlamak adına atlara sis ve ses bombalı ortamda eğitimler de veriliyor. Atlı Polis Grup Amirliğindeki manej (eğitim) alanında binicileriyle eğitim alan atlar, toplumsal olaylardaki çevresel etkilere alıştırılıyor.

Devriyelerde, toplumsal olaylarda, eğitim ve gösteri amaçlı görevlerde yer alan atlı polis ekipleri, 7 dönüm üzerine kurulu Sultangazi Çiftliği'nde atlarını tımar ederek güne başlıyor

Atlı polisler, çiftliklerinde geçen günlerini ve devriye atmadan önceki hazırlıklarını AA muhabirine anlattı.

"Dışarıda karşılaşabileceği her şeye karşı ata eğitim veriyoruz"

Kadın atlı polislerden 22 yaşındaki Merve Geyik, çocukluğundan bu yana en büyük hayalinin polis olmak olduğunu söyledi. Samsun Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevine başladığını ve bir yıldır atlı polis grup amirliğinde görev yaptığını ifade eden Geyik, 4 ay atlı polislerle ilgili eğitim aldığını anlattı. Atlı görev yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Geyik, şöyle konuştu:

"Atımın ismi Ateş. Güne başlamadan önce atımıza 'günaydın' diyoruz. Tımarını yaptıktan sonra yem saatleri geliyor, yemlerini veriyoruz. Görevimiz varsa o gün birlikte onu görev için hazırlıyoruz. Daha sonra birlikte görevimizi ifa ediyoruz. At bizi gördüğü zaman hal, hareket ve tepkisi değişiyor. Dışarıda karşılaşabileceği her şeye karşı da bir eğitim veriyoruz. İstanbul'da atlı denetim yaparken çok hoş tepkiler alıyoruz. Özellikle çocuklar bizi çok seviyorlar. Turistlerden de çok olumlu tepkiler geliyor."

Atlı polis olmayı kadın arkadaşlarına da tavsiye ettiğini dile getiren Geyik, "At Türk'ün kanadıdır' der Kaşgarlı Mahmut. Biz de bu kanadı uçurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Atlı kadın polis olarak da bu işi ileriye taşımaya çalışıyoruz. Yaz döneminde yoğun ve uzun görevlerimiz oluyor. Atlarımızla beraber elimizden geldiğince görevimizi en iyi şekilde ifa etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Binicilik konusunda 4 ay eğitim alıp göreve başladık"

Bir diğer atlı kadın polis, 27 yaşındaki Seda Kesicioğlu da 19 Mayıs Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olduktan sonra polis olmayı seçtiğini söyledi. İki yıldır polis olarak görevini sürdürdüğünü belirten Kesicioğlu, atları çok sevdiğini ve atlı kadın polis olarak görev yapmanın dezavantajını yaşamadığını söyledi. Kesicioğlu, şunları söyledi:

"Binicilik konusunda 4 ay eğitim aldıktan sonra atlı polis olarak görev yapmaya başladık. Sahillerde, ormanlarda, plajlarda, polislerin giremediği ve bizim atlarla girebileceğimiz her yerde şu an görev yapabiliyoruz. Atları severseniz çok fazla zorluk yaşamazsınız. Bizim için atlarla ilgilenmek, onlara sevgi duyduğumuz için biraz daha kolay oluyor."

Atı "Ödül"le beraber bir senedir görev yaptığına değinen Kesicioğlu, atının sakin bir görev atı olduğunu kaydetti. Kesicioğlu, "Atımla aramda duygusal bir bağ oluştu. Bize alıştığı ve daha sakin olduğu için daha iyi görev yapabiliyoruz. Bir yıldır görev yaptığımız için görevlerde atımın neye kızacağını ve neye tepki vereceğini daha rahat görebiliyorum. Daha çok vakit geçirmek hem at hem de bizim için daha iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

"Orman yangınlarından sonra görevlendirmemiz ormanlık alanlarda devam etti"

Atlı polis 25 yaşındaki İbrahim Güneyli de, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak atlı polis birliğinde görev yaptığını belirtti.

Güneyli, Antalya ve İzmir'de de atlı polis grup amirliğinde 4 ay binicilik eğitimi aldıktan sonra mesleğe başladığını anlattı.

Güneyli, görevi ve çalışmalarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu at çiftliğinde düzenli olarak atlarla eğitimlerimiz devam ediyor. Ses ve sis eğitimimiz olmakla beraber atlarımızı dışardaki görevlerimize hazırlıyoruz. Görev yerimiz genellikle, sahil kenarı ve turistlik yerler oluyor. Ancak duruma göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, yakın zamanda çıkan orman yangınlarıyla beraber görevlendirmemiz genel olarak ormanlarda devam etti."

Atlı polis olarak tüm meslektaşları gibi asayişe katkıda bulunduklarına dikkati çeken Güneyli, diğer meslektaşlarından farklı olarak arabaların ve motorların giremediği ormanlık alanlara girerek atlarla görevlerini ifa ettiklerini söyledi.

Kovid-19 denetimlerinde ve ormanlık bölgelerin kontrolünde de görev yapıyorlar

Atlı polis memuru 28 yaşındaki Çağrı Irmalı da, Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra polislik sınavını kazanarak mesleğe adım attığını vurguladı. Irmalı, hayvanları çok sevdiği için atlı polis olmayı tercih ettiğini ifade etti.

Atlı polis olarak yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde ve orman yangınları tedbirlerinin kontrolünde görevlerine devam ettiklerini aktaran Irmalı, toplumsal olaylarda da görev aldıklarını hatırlattı.

"Nefer" isimli atının kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Irmalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben ona sevgimi katıyorum o da bana sevgisini karşılık olarak veriyor. Güne başlarken geliyoruz, tımarımızı yapıyoruz. Tımar atlar sağlığı açısından önemli. Tımarımızı yapıyoruz ve daha sonra atlarımızı dinlendirmeye çıkıyoruz. Devriye çıktığımız zaman vatandaşların ilgisi çok büyük oluyor. Geliyorlar, atlarımızı seviyor, isimlerini soruyor ve merak ediyorlar. Bizim hoşumuza gidiyor. Atlar sayesinde vatandaşlarla ilgili güzel bir bağ oluşturuyoruz . 'Dünya saadeti atın sırtındadır' derler, at benim için bunları ifade ediyor."