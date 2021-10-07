50 camiyi deri üzerine çizen müezzin sergi açmak istiyor

Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren bekçilere ödül
Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren bekçilere ödül
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Bakan Kurum'dan 'atık toplayıcılarına operasyon' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'atık toplayıcılarına operasyon' açıklaması
Bakan Akar açıkladı: Şehidin kanı yerde kalmadı
Bakan Akar açıkladı: Şehidin kanı yerde kalmadı
YKS İkinci Ek Yerleştirme için sıkça sorulan sorular
YKS İkinci Ek Yerleştirme için sıkça sorulan sorular
Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberine yalanlama
'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberine yalanlama
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetlerle hastaneye başvuruyor
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetlerle hastaneye başvuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Ev kiralamada 'açık arttırma' usulünü de gördük
Ev kiralamada 'açık arttırma' usulünü de gördük
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'emekli maaşı' kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'emekli maaşı' kararı
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
Aile, ilkokulda tokat atan öğretmenden şikayetçi oldu
Aile, ilkokulda tokat atan öğretmenden şikayetçi oldu
Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na 'dizi' tepkisi!
Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na 'dizi' tepkisi!
5 Kamu Kurumu toplamda 415 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 415 personel almak için ilana çıktı
Kobani provokasyonunda delil karartan 183 polis ihraç edildi
Kobani provokasyonunda delil karartan 183 polis ihraç edildi
Bakanlık'taki 'yumruk yumruğa kavga' yargıyı böldü!
Bakanlık'taki 'yumruk yumruğa kavga' yargıyı böldü!
Aşısız üniversiteli kayıt donduruyor
Aşısız üniversiteli kayıt donduruyor
Memur ve emeklisinin 3600'ü seçime yetişecek mi?
Memur ve emeklisinin 3600'ü seçime yetişecek mi?
Bakanlık çöp kutularına savaş açtı! Odalardan kalkıyor
Bakanlık çöp kutularına savaş açtı! Odalardan kalkıyor
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

50 camiyi deri üzerine çizen müezzin sergi açmak istiyor

İslam mimarisinin simge eserlerinden 50 camiyi deri üzerine çizen müezzin Naci Barışan'ın hedefi, önce Türkiye'de ardından ABD ve Avusturalya'da resim sergisi açmak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 23:04
Yazdır
50 camiyi deri üzerine çizen müezzin sergi açmak istiyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Naci Barışan, ortaokul yıllarından itibaren hat, tezhip, ebru ve minyatür sanatına ilgi duydu.

İmam hatip lisesinden mezun olan Barışan, resim sanatına ilgisi dolayısıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi. Mamak Şehitlik Camisi'nde müezzinlik görevini yürüten Barışan, boş zamanlarında ise atölyeye çevirdiği evinde resim çiziyor.

Müezzin Barışan, AA muhabirine, 2012'de gittiği Avusturalya'da yaklaşık 6-7 yıl kaldığını, orada farklı kültürlere sahip insanlarla tanışmasının resim yeteneğine katkı yaptığını söyledi.

Avusturalya'da Aborjin sanatını yakından tanıma fırsatı bulduğunu ve bundan çok etkilendiğini belirten Barışan, çeşitli galerilerde düzenlenen resim sergilerine katılarak sanatçılarla tanıştığını ifade etti.

Avusturalya'da bulunduğu süre içerisinde İslam dünyasındaki camilere ilgi duyduğunu ve camileri resimle buluşturmak fikrine kapıldığını bildiren Barışan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Delhi'deki Kuvvet-ül Camisi'ni gördüğüm zaman 'Böyle bir cami var ve ben yeni öğreniyorum' diye hayıflandım. Pakistan'daki Vezirhan Camisi'ndeki süslemeleri görünce 'Neden daha önce öğrenemedim' diye hayıflandım. Bunlar hep beni keşfetmeye, araştırmaya itti. Bu anlamda bir resim sergisi açmanın doğru olacağını düşündüm. Bu resim sergisinde de deri üzerinde çalışmayı tercih ettim. Ben ebru ve el yapımı kağıtlar üzerinde de çalıştım ancak deri üzerinde özel bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Deri kadim bir geleneğin mirasıdır, Kur'an'ı Kerim'in yazılması, birçok İslami eserin deri üzerine yazılması gibi."

"Resimlerin sergilenmesi büyük bir külfet, sponsor arayışım var"

İslam kültür ve medeniyetinde iz bırakmış camilerden oluşan 50 eserlik sergi açmayı istediğini dile getiren Barışan, "Mesela Irak'taki Samarra Camisi, Kurtuba'daki El-Cafer Camisi, Afganistan'daki Herat Camisi ve Pakistan'daki Vezirhan Camisi'ni araştırarak, resimsel ve sanatsal düzlemde estetize ederek bir resim sergisi düzenlemek istiyorum. Önce Ankara Beştepe'de daha sonra da Amerika'daki Diyanet Kültür Merkezi ve Avusturalya'da sergi açmak istiyorum inşallah. Buralarda resimler sergileyerek bizim kültür ve medeniyetimizi hem oradaki insanlara hatırlatmak hem de oradaki sanatseverlere göstermek gibi bir gayem var." dedi.

Gündüz görevli olduğu için daha çok gece resim çizdiğini aktaran Barışan, "Yalnız kalınca daha çok motive oluyorum. Şimdi 50 eserlik sergiden oluşacak çalışmama başladım ama maalesef bazı kaygılarım var. Gerek malzemelerle gerekse de çerçevelerle, yani işin maddi boyutuyla ilgili kaygım var. Resimlerin sergilenmesi gerçekten büyük bir külfet, halihazırda bir sponsor arayışım var. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığımızla da irtibata geçeceğim bu anlamda." ifadelerini kullandı.

"Evimi atölye olarak kullanıyorum"

Hem görevini layıkıyla yapmaya gayret ettiğini hem de çocukluktan beri ilgi duyduğu resim sanatını geliştirmeye çalıştığını belirten Barışan, "Evimi atölye olarak kullanıyorum. İşten geldiğim zaman fırsat buldukça resim çizmeye gayret ediyorum. Yanımda kızım da yer alıyor. O da beni seyrederek ya da önüne koyduğum bir resmi taklit etmeye çalışarak başladı. Bence güzel bir atmosfer. Çünkü çocuk sizden gördüğünü, işittiğini belleğine alıyor." diye konuştu.

#müezzin# Naci Barışan

Bu Habere Tepkiniz

Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu

Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, işgaliye bedeli alınamayacağına dair Danıştay dairelerinin kararlarını onadı.
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

Ceza ve Tevkfevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı.
358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek

358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek

YLSY kapsamında 358 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.
Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak

Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak

ÖSYM Başkanlığı, 2021 Mühendislik Tamamlama tercihlerinin alınacağını açıkladı.
2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı

2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak ayında yayımladığı duyuruya göre kamu kurumlarının 2021/2 KPSS tercih kılavuzunda yer alacak kadroları bildirme işlemleri 4 Ekim 2021 ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor

3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor

En son 6-30 Kasım 2018 tarihinde bilirkişilik başvurusu alan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı yaklaşık 3 yıldır bilirkişi başvurusu yayımlamadı, bilirkişi temel eğitimlerini tamamlayarak bilirkişi sertifikasını alan binlerce aday bu soruyu soruyor; Başvurular ne zaman alınacak?
ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı

ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı

ÖSYM 2021 ALES/3 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu
100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!

100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!

Devlet yükseköğretim kurumlarının 100-2000 doktora bursu ilanları yayımlanmaya başladı.
Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak

Tarım Kredi Koop.Sakarya ve Kütahya Bölge Birliklerine 49 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Adana'da köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Adana'da köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Adana'nın Feke ilçesinde bir köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaleyüzü Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce buzağısı ölen inek ile sokak köpeğinin dostluğu dikkati çekiyor.
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ekim 2021
Yeni dizi TRT'yi fena zora soktu

Yeni dizi TRT'yi fena zora soktu

Yeni sezonun başlaması ile birlikte reyting savaşları da iyice kızıştı. Ekran hayatına yeni başlayan diziler ve yeni sezonda devam eden diziler arasında kıyasıya yarış var. Reyting savaşının kızıştığı günlerden biri de pazar günü. Bir tarafta 2. sezonu başlayan Teşkilat diğer tarafta ilk bölümü ile seyirciyi sarsan Yargı...