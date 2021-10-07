50 camiyi deri üzerine çizen müezzin sergi açmak istiyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Naci Barışan, ortaokul yıllarından itibaren hat, tezhip, ebru ve minyatür sanatına ilgi duydu.

İmam hatip lisesinden mezun olan Barışan, resim sanatına ilgisi dolayısıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi. Mamak Şehitlik Camisi'nde müezzinlik görevini yürüten Barışan, boş zamanlarında ise atölyeye çevirdiği evinde resim çiziyor.

Müezzin Barışan, AA muhabirine, 2012'de gittiği Avusturalya'da yaklaşık 6-7 yıl kaldığını, orada farklı kültürlere sahip insanlarla tanışmasının resim yeteneğine katkı yaptığını söyledi.

Avusturalya'da Aborjin sanatını yakından tanıma fırsatı bulduğunu ve bundan çok etkilendiğini belirten Barışan, çeşitli galerilerde düzenlenen resim sergilerine katılarak sanatçılarla tanıştığını ifade etti.

Avusturalya'da bulunduğu süre içerisinde İslam dünyasındaki camilere ilgi duyduğunu ve camileri resimle buluşturmak fikrine kapıldığını bildiren Barışan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Delhi'deki Kuvvet-ül Camisi'ni gördüğüm zaman 'Böyle bir cami var ve ben yeni öğreniyorum' diye hayıflandım. Pakistan'daki Vezirhan Camisi'ndeki süslemeleri görünce 'Neden daha önce öğrenemedim' diye hayıflandım. Bunlar hep beni keşfetmeye, araştırmaya itti. Bu anlamda bir resim sergisi açmanın doğru olacağını düşündüm. Bu resim sergisinde de deri üzerinde çalışmayı tercih ettim. Ben ebru ve el yapımı kağıtlar üzerinde de çalıştım ancak deri üzerinde özel bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Deri kadim bir geleneğin mirasıdır, Kur'an'ı Kerim'in yazılması, birçok İslami eserin deri üzerine yazılması gibi."

"Resimlerin sergilenmesi büyük bir külfet, sponsor arayışım var"

İslam kültür ve medeniyetinde iz bırakmış camilerden oluşan 50 eserlik sergi açmayı istediğini dile getiren Barışan, "Mesela Irak'taki Samarra Camisi, Kurtuba'daki El-Cafer Camisi, Afganistan'daki Herat Camisi ve Pakistan'daki Vezirhan Camisi'ni araştırarak, resimsel ve sanatsal düzlemde estetize ederek bir resim sergisi düzenlemek istiyorum. Önce Ankara Beştepe'de daha sonra da Amerika'daki Diyanet Kültür Merkezi ve Avusturalya'da sergi açmak istiyorum inşallah. Buralarda resimler sergileyerek bizim kültür ve medeniyetimizi hem oradaki insanlara hatırlatmak hem de oradaki sanatseverlere göstermek gibi bir gayem var." dedi.

Gündüz görevli olduğu için daha çok gece resim çizdiğini aktaran Barışan, "Yalnız kalınca daha çok motive oluyorum. Şimdi 50 eserlik sergiden oluşacak çalışmama başladım ama maalesef bazı kaygılarım var. Gerek malzemelerle gerekse de çerçevelerle, yani işin maddi boyutuyla ilgili kaygım var. Resimlerin sergilenmesi gerçekten büyük bir külfet, halihazırda bir sponsor arayışım var. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığımızla da irtibata geçeceğim bu anlamda." ifadelerini kullandı.

"Evimi atölye olarak kullanıyorum"

Hem görevini layıkıyla yapmaya gayret ettiğini hem de çocukluktan beri ilgi duyduğu resim sanatını geliştirmeye çalıştığını belirten Barışan, "Evimi atölye olarak kullanıyorum. İşten geldiğim zaman fırsat buldukça resim çizmeye gayret ediyorum. Yanımda kızım da yer alıyor. O da beni seyrederek ya da önüne koyduğum bir resmi taklit etmeye çalışarak başladı. Bence güzel bir atmosfer. Çünkü çocuk sizden gördüğünü, işittiğini belleğine alıyor." diye konuştu.