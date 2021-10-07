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Yasin Börü'nün katledilişinin üzerinden 7 yıl geçti

Diyarbakır'da-8 Ekim olayları sırasında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının ölümünün üzerinden 7 sene geçti. Yasin Börü'nün avukatı Mehmet Mahmut Doğan, vahşice işlenen cinayetin detaylarını anlattı. Yasin Börü ve arkadaşlarının vahşice katledildiğini söyleyen Doğan, "Bu olay Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 23:21
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Yasin Börü'nün katledilişinin üzerinden 7 yıl geçti

Diyarbakır'da-8 Ekim olayları sırasında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının ölümünün üzerinden 7 sene geçti. Yasin Börü'nün avukatı Mehmet Mahmut Doğan, vahşice işlenen cinayetin detaylarını anlattı. Yasin Börü ve arkadaşlarının vahşice katledildiğini söyleyen Doğan, "Bu olay Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti" dedi.

Yasin Börü'nün katledilişinin üzerinden 7 yıl geçti - Tıkla İzle

6-7 Ekim 2014'te HDP'nin çağrısı ile PKK yandaşları Kobani bahanesiyle ülkeyi savaş alanına çevirdi. Yaşanan olaylarda 2 polisin şehit edilirken, 35 kişi hayatını kaybetti. Olaylar sırasında Diyarbakır'da kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşı da PKK'lı gruptan kaçmak için bir binaya sığında. Ancak binaya zorla giren PKK'lı grup, 16 yaşındaki Börü ve arkadaşlarını vahşice katlederek 3'üncü kattan aşağı attı. Yaşanan olayın üzerinden geçen 7 yılı Yasin Börü'nün avukatı Mehmet Mahmut Doğan anlattı.

Yasin Börü ve arkadaşlarının Kurban eti dağıtmaya çalıştığını hatırlatan Doğan, "Bundan tam 7 sene önce bir kurban bayramı esnasında Yasin Börü ve 3 arkadaşı kurban eti dağıtırlarken HDP nin çağrısı üzerine şehre inen PKK lı bir gruba denk geldiler ve kaçmak zorunda kaldılar. Kaçarken bir eve sığındılar. Yardım beklediler, gelmedi. Sonrasında bu grup bir şekilde eve girdi. Ve beraberindeki silahlı, bıçaklı insanlarca vahşi bir şekilde evde önce yaralandılar sonra canlı bir şekilde bulundukları evden sokağa atıldılar. Aynı grup tarafından sokağa indiklerinde yine cansız bedenlerine hakaret edilmeye devam edildi. Üzerlerinden geçildi ve yakıldılar. Üzerinden tam 7 sene geçti ve Yasin Börü'nün öldürülüşü Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti olarak kayıtlara geçti" dedi.

"O gün o teröristleri sokağa çeken ve bu cinayetlere sebep olanlar yargılanmadı"

Avukat Doğan "Yedi senelik süreçte yargılama esnasında ne yazık ki sadece o gün cinayeti işleyen çapulcular ve maşalar yargılandı. O gün o teröristleri sokağa çeken ve bu cinayetlere sebep olanlar yargılanmadı. Yargılama sürecinde yargıtay incelemesinde dosya bozuldu ve tekrar yargılamalar oldu. Çocuk cinayeti olduğu yargılama sonucunda tescillendi. Aradan geçen zamanda azmettirenler yönünden çok uzun süre hiçbir şey yapılmadı. Ancak sizin de bildiğiniz üzere yakın zamanda Demirtaş ve HDP lilerin yöneticileri hakkında da dava açıldı. Yargılama çok atıl yürüyor. Demirtaş henüz savunmasını yapamadı bu yargılamada. Ve şunu söylemek gerekiyor. O gün o cinayetlerin müsebbibi HDP'nin yaptığı çağrıdır.

Ancak bu süreç içerisinde HDP'nin hiçbir yöneticisi bu yaptığı çağrı neticesinde işlenen cinayetlerden dolayı pişmanlıklarını dile getirmediler. Hiçbir zaman bununla alakalı özür dilemediler ve hatta şu anda devam eden Demirtaş'ın da yargılandığı davada sanıklar, bırakın pişmanlık göstermeyi adeta ölenlerin ailesiyle dalga geçercesine çok lakayt bir şekilde savunmalarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yasin ve arkadaşlarının Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken bir eve sığındığını hatırlatan Doğan, "Bir hanımefendi onları evlerine kabul ediyor. Sonrasında hatta polis de aranıyor ama aradan geçen zamanda yardımın gelmesi mümkün olmuyor. Hatta Yasin de arkadaşları da ailelerini arıyorlar ama o gün Diyarbakır'da kimsenin kimseye yardım etmesi mümkün değil.

Çünkü HDP'nin çağrısı sonrası hem Diyarbakır hem de tüm Türkiye yanıyordu. Sokaklarda bir yerden bir yere gitmek dahi mümkün değildi. Ve nihayetinde bu PKK'lı grup kaldıkları, sığındıkları evi buldu ve eve bir şekilde zorla girdiler. Girdiklerinde zaten Yasin ve arkadaşları kurban eti dağıttıkları için 4 kişilerdi.

O gün evin önünde 100'den fazla kişinin olduğu söyleniyor ki görüntülerde de var. Tam sayıyı söylemek mümkün değil. Otopsi raporlarında ve olay yeri görüntülerinde de sabit, giren kişiler çok kan akıtıyorlar. Karşılarındakinin, birinin çocuk olması umurlarında olmuyor. Olaydan canlı kurtulan Yusuf Er'in de silahlı yaralanması var ve ölenlerin de aynın şekilde vücutlarından mermi çekirdekleri çıkıyor ve çok sayıda bıçak darbesi var. Yasin'in cansız bedeninde 20'den fazla bıçak darbesi var. Nihayetinde evin salonundan, camdan cansız bedenlerini sokağa atıyorlar.

Aynı şekilde cam eşiğinde de çok fazla kan var. Hatta sokağa cesetlerini atmaları da içlerindeki vahşeti tatmin etmiyor ve sokakta cesetlerini darp etmeye devam ediyorlar. Hatta orada, sokakta cesetlerin üzerinden arabayla geçtikleri söyleniyor. Yasin'in cansız bedeninin üzerinde yanık izleri vardı, yakıldığı da iddia ediliyor. Annesi Yasin'in cesedini ayağındaki benden teşhis edebildi adli tıpta. Böylesine bir vahşet uygulanmıştı" şeklinde konuştu.

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