HDP, İsveç heyeti ile Öcalan'ın fotoğrafı altında görüştü
İsveç'ten bir heyet, HDP Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti. HDP, İsveç heyetini bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında ağırladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2021 23:25
İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Parti'den oluşan bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti. Heyet HDP üyeleri tarafından karşılandı. HDP'liler ile heyet arasındaki görüşmelerin terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında olması dikkat çekti.
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