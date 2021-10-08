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8 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

8 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 00:02
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8 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek.

(Roma)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür-Sanat Çalıştayı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, çeşitli temaslarda bulunacak, Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Savaştepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00-15.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nijerya 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOP Bölge Kalkınma Programı Tanıtım Toplantısı'na, 8. Konya Bilim Festivali ile Konya Model Fabrika ve OSB 5. Kısım Altyapıları açılış törenlerine iştirak edecek.

(Konya/11.00-17.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHS Tarım ve Hayvancılık AŞ Hayvan Takip Sistemi açılışı ile elma hasadı programına katılacak, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak.

KAPAT [X]

(Karaman/09.45-15.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na iştirak edecek, sonuç bildirgesi ve kapanış oturumunda konuşacak.

(İstanbul/17.00)

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları "Erciyes Üniversitesi"programına katılacak, Erciyes Teknopark'ta firma ziyaretleri yapacak, Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşması'na iştirak edecek.

(Kayseri/10.15-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Irak'ta "özel oylama günü" kapsamında güvenlik güçleri, iç sığınmacılar ve mahkumlar erken genel seçim için oy kullanacak.

(Bağdat/Erbil/Kerkük)

2- Türkiye-İran siyasi istişareleri gerçekleştirilecek.

(Ankara/11.00)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazında gençlerle buluşacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, 4-6 Yaş Ravza Kur'an Kursu ve Türkiye Diyanet Vakfı Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılışlarına, Gençlik Merkezi temel atma törenine katılacak.

(Gaziantep/05.30-16.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7'nci maçında Ülker Stadı'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek.

- Mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edecek.

(İstanbul/21.45)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul'da gerçekleştirilecek 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si öncesi Intercity İstanbul Park'ta, pilotlar antrenman turlarında piste çıkacak.

(İstanbul/11.30)

3- Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Ahmet Uyar, 97 kiloda İbrahim Tığcı ve 130 kiloda Osman Yıldırım müsabakalara başlayacak. 82 kiloda Burhan Akbudak altın, 72 kiloda Cengiz Arslan bronz madalya maçına çıkacak; 55 kiloda Ekrem Öztürk repesaj mücadelesi verecek.

(Oslo/11.30-20.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak; Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

(Bolu/16.00)

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#8 Ekim# gündem başlıkları

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