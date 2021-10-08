İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
359 hakim ve savcının görev yeri değişti
359 hakim ve savcının görev yeri değişti
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren bekçilere ödül
Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren bekçilere ödül
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Bakan Kurum'dan 'atık toplayıcılarına operasyon' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'atık toplayıcılarına operasyon' açıklaması
Bakan Akar açıkladı: Şehidin kanı yerde kalmadı
Bakan Akar açıkladı: Şehidin kanı yerde kalmadı
YKS İkinci Ek Yerleştirme için sıkça sorulan sorular
YKS İkinci Ek Yerleştirme için sıkça sorulan sorular
Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberine yalanlama
'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberine yalanlama
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetlerle hastaneye başvuruyor
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetlerle hastaneye başvuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Ev kiralamada 'açık arttırma' usulünü de gördük
Ev kiralamada 'açık arttırma' usulünü de gördük
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'emekli maaşı' kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'emekli maaşı' kararı
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
Aile, ilkokulda tokat atan öğretmenden şikayetçi oldu
Aile, ilkokulda tokat atan öğretmenden şikayetçi oldu
Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na 'dizi' tepkisi!
Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na 'dizi' tepkisi!
5 Kamu Kurumu toplamda 415 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 415 personel almak için ilana çıktı
Kobani provokasyonunda delil karartan 183 polis ihraç edildi
Kobani provokasyonunda delil karartan 183 polis ihraç edildi
Bakanlık'taki 'yumruk yumruğa kavga' yargıyı böldü!
Bakanlık'taki 'yumruk yumruğa kavga' yargıyı böldü!
Aşısız üniversiteli kayıt donduruyor
Aşısız üniversiteli kayıt donduruyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına toplam 135 personel alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ekim 2021 02:59
Yazdır
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına toplam 135 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre 125 çalışma uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Başvuruda bulunacak adayların, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ve ilanda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan KPSS'de istenilen puan türlerinden en az 70 almış olması ve 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Adaylar başvurularını 12 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreciyle ilgili diğer bilgiler bakanlığın internet adresinden duyurulacak.

Başvurular arasından, her bir grup için en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü

sınava çağırılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri bakanlığın internet sayfasından ilan edilecek.

Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacak. Sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam

puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacak. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak. Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecek.

- Bakan Bilgin'den "teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz" mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Resmi Gazete'de yer alan ilana ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bilgin, "Sevgili gençler; bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Resmi Gazete'de yer alan bir başka ilanla 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

KAPAT [X]

Bakanlığa bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel alımı için mesleğe özel yarışma sınavı yapılacak.

Başvuruda bulanacak adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği, şehir ve bölge planlama bölümleri ile bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az 70 alması ve 1 Ocak 2021 günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Adaylar başvurularını 13 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar bakanlığın internet sayfasından ilan edilecek. Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak ve başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya pozisyonun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavın ardından yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak ve yarışma sınavı başarı listeleri öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı hazırlanacak.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısı kadar asil, yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenecek. Atanmaya hak kazananların listesi bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Personel Alımı İLAN DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Personel alımı İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı# Çevre ve Şehircilik Bakanlığı# Personel# alım ilanı

Bu Habere Tepkiniz

Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?

Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?

Danıştay, Tokat İl Özel İdaresine devredilen Akça Belediyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapmaktayken görevine son verilmiş olan davacının, yeniden işe başlatılması için yaptığı başvuruyu reddeden idarenin işlemini hukuka uygun buldu.
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu

Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, işgaliye bedeli alınamayacağına dair Danıştay dairelerinin kararlarını onadı.
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

Ceza ve Tevkfevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı.
358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek

358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek

YLSY kapsamında 358 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.
Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak

Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak

ÖSYM Başkanlığı, 2021 Mühendislik Tamamlama tercihlerinin alınacağını açıkladı.
2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı

2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak ayında yayımladığı duyuruya göre kamu kurumlarının 2021/2 KPSS tercih kılavuzunda yer alacak kadroları bildirme işlemleri 4 Ekim 2021 ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor

3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor

En son 6-30 Kasım 2018 tarihinde bilirkişilik başvurusu alan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı yaklaşık 3 yıldır bilirkişi başvurusu yayımlamadı, bilirkişi temel eğitimlerini tamamlayarak bilirkişi sertifikasını alan binlerce aday bu soruyu soruyor; Başvurular ne zaman alınacak?
ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı

ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı

ÖSYM 2021 ALES/3 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu
Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak

Tarım Kredi Koop.Sakarya ve Kütahya Bölge Birliklerine 49 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Adana'da köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Adana'da köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Adana'nın Feke ilçesinde bir köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaleyüzü Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce buzağısı ölen inek ile sokak köpeğinin dostluğu dikkati çekiyor.
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ekim 2021
Yeni dizi TRT'yi fena zora soktu

Yeni dizi TRT'yi fena zora soktu

Yeni sezonun başlaması ile birlikte reyting savaşları da iyice kızıştı. Ekran hayatına yeni başlayan diziler ve yeni sezonda devam eden diziler arasında kıyasıya yarış var. Reyting savaşının kızıştığı günlerden biri de pazar günü. Bir tarafta 2. sezonu başlayan Teşkilat diğer tarafta ilk bölümü ile seyirciyi sarsan Yargı...