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TÜGVA binası önünde 24 saat nöbet tuttular

TÜGVA'lı gençler, CHP'lilerin Büyükada'daki vakıf binasını işgal girişimine karşı geceyi nöbet tutarak geçirdi. TÜGVA, 30 saatlik işgal nedeniyle CHP Adalar İlçe Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı'nın aralarında olduğu çok sayıda CHP'li hakkında da suç duyurusunda bulundu. İhtilaf TÜGVA ve İBB arasında olmasına rağmen CHP'li yöneticilerin durumdan vazife çıkarıp sokak eylemcisi gibi baskın yapmaları çok tartışılmıştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 08 Ekim 2021 07:20
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TÜGVA binası önünde 24 saat nöbet tuttular

İstanbul Büyükada'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilciliğine yapılan hukuksuz baskına katılanların kimlikleri ortaya çıktı. TÜGVA'nın yaptığı suç duyurusuna göre gençlik kollarından, kadın kollarına kadar çok sayıda CHP'li gece baskınına eşlik etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyükada'da kiracısı TÜGVA ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş, ortada yargı kararı bulunmamasına rağmen vakfı zorla tahliye etmeye kalkışmıştı. Vakfa gece yarısı zabıtalar tarafından zorla girilmiş, görev ve yetkisi olmadığı halde çok sayıda CHP'li de baskına eşlik etmişti.

TÜGVA ŞİKAYETÇİ OLDU

TÜGVA, zor kullanarak binaya girdikleri, kapı kilitlerini değiştirdikleri ve vakfa ait eşyaları kayıt tutmadan dışarıya çıkarıp aynı zamanda bir polis memurunun da yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla CHP Adalar ilçe teşkilatı ve İBB zabıtaları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçede hangi sıfatla baskına eşlik ettiği bilinmeyen CHP'lilerin isimleri tek tek sıralandı.

İSİM İSİM BASKINCILAR

Dilekçede CHP'nin baskın kadrosu da isim isim sıralanarak şu ifadeler kullanıldı:

"CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı ve aynı zamanda İBB'den maaş alan Enver Göksel Altepe, CHP Adalar Kadın Kolları Başkanı iken istifa edip İBB'den maaş almaya başlayan Siber Tunçberk, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, CHP İstanbul İl Yöneticisi Erkan Doğan, CHP Adalar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Kılınç, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik, İBB Emlak istimlak Müdürlüğü'nde görevli Doğan Şahin ve neden temsilciliği işgal ettiği bilinmeyen Erdinç Tanrıverdi, Mert Çelik, Rıfat Küfeci, ismini bilmediğimiz ancak CHP yöneticisi ve İBB'de görevli olduğunu öğrendiğimiz çok sayıda kişi tarafından temsilciliğimiz işgal edilmiştir."

4 AYRI SUÇ SIRALANDI

Dilekçede baskıncılar hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal", "görevin kötüye kullanılması", "yağma" ve "yaralama" suçlamasıyla işlem başlatılmasını talep edildi. Öte yandan TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği, İBB'nin, "İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin Büyükada İskelesi'nin kesin olarak tahliyesine karar verdiği" iddiasına karşın "Böyle bir tahliye kararı olsaydı, zaten kararın kendisi paylaşılırdı. İddia sahiplerinden 'olmayan tahliye kararını' paylaşmalarını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Gençler nöbette

CHP işgaline uğrayan binada nöbet devam ediyor. Gençler yeni bir işgal girişimine karşı önceki geceyi nöbette geçirdi. Nöbetteki gençlerden Mehmet Fatih Demirci, "TÜGVA bu milletin vakfıdır. Biz bu gençlik merkezlerinde Kuran, siyer dersleri veriyoruz. Vatan sevgisini aşılıyoruz gençlerimize. Rahatsız oldukları ve düşmanca tavırları bu milletin değerleridir. Hukuksuzca gençlik merkezimizde girip eşyalarımızı gasp eden, arkadaşlarımızı darp eden bir polis memurunu yaralayan bu faşist zihniyetin her daim karşısındayız. Gerekirse her gece nöbet tutmaya hazırız" İfadelerini kullandı.

BURASI GENÇLERİN KALACAK

Ebubekir Akdağ, ise baskıncı CHP'lilerin TÜGVA'nın yerli ve milli vizyona sahip gençler yetiştirmesinden rahatsız olduğunu vurguladı. Akdağ, "Binlerce gence Kuran, Siyer, dersleri vermesinden, TEKNOFEST birincisi çıkarmasından rahatsızlar. Onları iyi tanıyoruz. Dik durduk ve durmaya devam edeceğiz. "Burası gençlerin, gençlerin kalacak" diye haykırdık. Yine söylüyoruz ki "Orası gençlerin, gençlerin kalacak!" dedi.

Faaliyetler devam ediyor

İşgalci CHP'lilerin binadan çıkarılmasından sonra vakıf şubesine gelen gençler eski faaliyetlerine geri döndü. Gençler bir yandan yeni bir işgal girişimine karşı nöbet tuttu, diğer yandan da her zamanki gibi kitap okuyup satranç oynadı.

YUSUF ÖZDEMİR

#tügva# nöbet

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