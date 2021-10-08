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İklim krizine tarımsal planlama: Aşırı hava olayları üretimi olumsuz etkiliyor

Küresel çaptaki iklim koşullarında değişim her yıl kendisini daha net gösterirken, düzensiz yağış, kuraklık ve aşırı hava olayları tarımsal üretim ve verim üzerinde büyük tehdit oluşturuyor. Tüm tarımsal çalışmalarını iklim olayları üzerinden planlayan Türkiye, küresel model ile iklim projeksiyonları geliştirildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 08 Ekim 2021 07:35
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İklim krizine tarımsal planlama: Aşırı hava olayları üretimi olumsuz etkiliyor

Düzensiz yağış rejimi, aşırı hava olaylarında artış gibi küresel ısınmaya bağlı olaylar tarımsal üretim ve verim üzerinde tehdit oluşturuyor. Türkiye, tüm tarımsal faaliyetlerini muhtemel iklim olaylarını dikkate alarak planlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yeni Senaryolarla Türkiye İçin İklim Değişikliği Projeksiyonları" raporunda, iklim değişikliğinin gelecekte Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini ortaya koydu. 2099'u bulan dönem için farklı küresel model ile iklim projeksiyonları geliştirildi.

YAĞIŞLAR DÜZENSİZLEŞİYOR

Yağış rejimindeki düzensizliğe dikkat çekilirken, tüm dönemlerde kış mevsimi için ülke genelinde artışlar, ilkbahar mevsiminde tüm dönemlerde ülkenin sahil ve kuzeydoğu kesimleri haricinde azalmalar, yaz mevsiminde tüm dönemlerde ülkenin batı sahilleri ve kuzeydoğu bölümleri haricinde azalmalar ve sonbahar mevsiminde genel olarak yağış miktarında bir azalma beklendiği kaydedildi. İklim değişikliğine bağlı olarak yağış düzensizlikleri konularında yapılan başka bir çalışmada ise Türkiye nehir havzalarında ciddi risklerin oluşması bekleniyor.

2020 YILINDA 9 KAT ARTTI

Fırat-Dicle havzası olmak üzere, Anadolu'nun iç kesimleri ve güneyindeki havzalarda yağış miktarındaki azalma olacağı ifade ediliyor. Artan sıcaklıkların karın baharda erken erimesine neden olacağı belirtiliyor. Yaz mevsiminde ve özellikle Anadolu'nun batı ve kuzey sahil kesimlerinde aşırı yağışların oluşma riski bulunuyor. Ayrıca artan sıcaklıklar fırtına, dolu, hortum gibi aşırı hava olaylarının sayısında ve şiddetinde artış olabileceği ifade ediliyor. Türkiye'de 1940'lı yıllarda, yılda 100 adedin altında aşırı hava olayı görüldüğü halde, 2000'li yıllardan sonra bir artış meydana geldiği, bu artışların neredeyse süreklilik halini aldığı görülüyor. 2020 yılı ekstrem hava olayı sayısı 900'ü geçmiş durumda.

Sıcaklık artışı en çok buğday ve mısırı vurur

Küresel ısınmanın, dünyada en çok ekim olan ve insan beslenmelerinin temelini oluşturan bitkisel üretimler üzerine etkilerini değerlendirmek bakımından yürütülen çalışmalarda, küresel ortalama sıcaklıktaki her bir santigrat derece artışın, küresel ortalama arazi verimlerini buğdayda yüzde 6, mısırda yüzde 7,4, pirinçte yüzde 3,2 ve soya fasulyesinde yüzde 3,1 azaltacağı hesaplanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da geleceğe dönük planlamalarını bunu dikkate alarak yapıyor. Başta bitkisel üretim olmak üzere tüm tarımsal faaliyetlerin muhtemel olumsuz iklim olayları dikkate alınarak planlama çalışması başlatarak yaşanacak olumsuz iklim şatlarına hazırlıkları sürdürüyor.

Yasemin Asan

#iklim krizi# tarımsal planlama

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