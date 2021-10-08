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Fransa ve DEAŞ, PKK'ya kimyasal veriyor

Terör örgütü PKK'ya Suriye'de hardal, sarin, hidrazin ve kaliforniyum kimysalları verildi. Örgüt, Afrin başta olmak üzere birçok defa sivil halka karşı kimyasal gazla saldırı düzenledi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 08 Ekim 2021 06:50
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Fransa ve DEAŞ, PKK'ya kimyasal veriyor

Türkiye'nin güneyinde Haseke, Rakka, Deyrizor, Menbiç ve Ayn el-Arap gibi bölgeleri işgal eden terör örgütü PKK, Suriye-Türkiye sınırının 400 kilometrelik kısmını da elinde tutuyor. Dünyanın en tehlikeli terör yapılanmaları arasında gösterilen PKK, elinde bulundurduğu kimyasal içeriklerle de bütün bölge açısından büyük tehdit niteliği taşıyor. Terörist yapı, hardal ve sarin gazları yanında hidrazin ve kaliforniyum kimysallarına da sahip.

Suriye Kimyasal Silahlar Daire Başkanlığından emekli olan General Zahir Sakit, örgütün başta Esad rejimi ve eski SSCB bloku ülkelerinden olmak üzere ciddi anlamda kimyasal stokunun olduğunu söyledi. Zakit "Esad rejimi ve PKK arasında sarin ve hardal gazları başta olmak üzere 2015 yılında yapılan anlaşma devam ediyor" dedi. Örgütün elinde bulunan bir diğer kimyasal tehdit aracı ise dünyanın en pahalı ve en zararlı radyoaktif maddelerinden kaliforniyum. Türkiye gazetesi, daha çok nükleer silah ve atom enerjisinde kullanılan kaliforniyumun PKK'nın eline nasıl geçtiği ile ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı.

DEAŞ'LI TERÖRİST VERDİ

Gramı 4,5 milyon dolar olan kaliforniyum, PKK'ya DEAŞ militanları tarafından sağlandı. Örgütün sözde eski Rakka bölge komutanlarından Reşo kod adlı militan, 2017 döneminde Rakka'da yakaladıkları Rusya vatandaşı bir grup DEAŞ'lı teröristten 4 kilo kaliforniyum maddesi aldıklarını söyledi. Serbest kalmaları karşılığında alınan kimyasal maddenin bir süre bölge sorumluları tarafından pazarlanmaya çalışıldığını söyleyen PKK militanı "Rusya, Suriye, Türkiye ve Irak üzerinden kimyasal maddeyi satmaya çalıştık. Türkiye'de emniyet ve istihbarat birçok defa bu girişimi engelledi. Bulgaristan ve Kosova üzerinden Avrupa ve Kanada'ya götürülmeye çalışılan kimyasal ürün yakalandı. ABD'nin bölgede görevli subayları ve Suriye'de bulunan Rus paralı asker yapılanması Wagner sorumluları da bu pazarlama süreçlerinde aktif görev aldı" dedi.

YÜZLERCE KİLO HİDRAZİN VAR

Sınırın Suriye tarafında bulunan PKK terör örgütünün sahip olduğu bir diğer kimyasal bileşim ise hidrazin. Zaman el-Vasıl haber sitesi Fransız Lafarge çimento şirketinden PKK'ya yüzlerce kilo hidrazin kaldığını haberleştirdi. İşletmenin Suriyeli departman yöneticilerinden Mamdouh Khalid, tesisi 2013 yılı başında Esad güçlerinin PKK'ya devrederek çekildiğini söyledi. Lafarge'de üretim süreçlerinde kullanılmak üzere temin edilen hidrazin gazının depoları, o süreçte PKK militanları tarafından boşaltıldı ve Kamışlı'ya taşındı. Bölge kaynakları bu miktarın 5 tondan fazla olduğunu rapor ediyor. Çözelti dahilinde kullanıldığında olağanüstü zehirli bir nitelik kazanan hidrazin, renksiz ve amonyak benzeri yanıcı bir sıvı olma özelliği taşıyor. PKK ve DEAŞ terör örgütleri ile birlikte Esad rejiminin Suriye'de kimyasal kullandığı BM destekli araştırma raporlarına da yansıdı. Afrin cephesi başta olmak üzere terör örgütünün birçok defa kimyasal gaz kullandığı tespit edilmişti

YILMAZ BİLGEN

#fransa# deaş# pkk# kimyasal

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