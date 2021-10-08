İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu

İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 130 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 05/12/2021 tarihinde Ankara'da "İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı" yapılacaktır.

Ancak sınava ilişkin "I- Sınav Başvuru Şartları"nın 5 inci maddesinde yer alan "Sınavın son başvuru tarihinden (03/11/2021) önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak," hükmü bir çok adayı mağdur edecektir. Bu şart iki şekilde adayları olumsuz etkileyecektir.

İlk olarak "II- Sınav Başvurusu"nda yer alan "Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 21 Ekim-03 Kasım 2021 tarihleri arasında Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No: 112 Kat: 4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM'ye bildirecektir" maddesi sorun oluşturmaktadır. Ancak YDS sınavı 2 Kasım'da açıklanacak olup, 2 Kasım'da istenilen puanı alacak bir adayın 1 gün sonra yani 3 Kasım'da sınava girmek için Ankara'ya gelmesi adayları hem maddi hem de manevi olarak zorlayacaktır. Hele ki Pandemi koşullarını saymıyoruz bile.

İkinci olarak ise ilanın son başvuru tarihi olarak belirtilen tarih de bir çok adayı mağdur edeceği açıktır, çünkü belirtilen tarihte herhangi bir İngilizce sınav başvurusu bulunmamaktadır. 10 Ekim tarihinde yapılacak olan YDS sınavı ise maalesef başvuru tarihi olarak sınav ilanında belirtilen tarihle uyuşmamış adayları mağdur etmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi köklü ve kurumsallaşmış kurumumuza adayları mağdur etmemesi için ilanın son başvuru tarihinin 13/11/20221 tarihinde yapılacak olan e-YDS'ye kadar uzatılması ve son başvuru tarihi olarak 15 Kasım'a kadar adaylara mühlet verilmesi Devletimizin kendi personeline olan hakkaniyetli davranışı açısından uygun olacaktır.