MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde eğitim faaliyetinin ne şekilde sürdürülmesi gerektiği ve ek ders ücreti verilip verilmeyeceği hususlarını açıklığa kavuşturan bir Genelge yayımladı.

Yapılan açıklamada, sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde derslerin EBA ve/veya açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine getirilmesi istendi.

Yine Bakanlık yazısında, canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine derslerin işlenmesi halinde öğretmenlerin ek ders ücretinden yararlanması gerektiği belirtildi.

1 Ekim 2021 tarihli Genelgenin ilgili bölümü şu şekildedir:

"Bu itibarla, Covid-19 salgını nedeniyle karantinada bulunan sınıf/öğrenci/öğretmenler İle kronik rahatsızlığı bulunan Öğrencilerin rutin müfredat kapsamındaki derslerinin EBA ve/veya açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılan canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine getirilmesi halinde, bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerin fiilen yerine getirdikleri bu görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün olabilecektir.

Öte yandan, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında Covid-19 salgını nedeniyle karantinada bulunan sınıf öğrenci/öğretmenler ile kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin bu süreçte eğitim faaliyetlerini ne şekilde sürdürmeleri gerektiği ile uzaktan eğitim kapsamında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı canlı ders yapılıp yapılmayacağı hususunda yaşanan tereddütlerin ve yapılan farklı uygulamaların oluşturduğu karmaşanın giderilerek uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından, bu kapsamda bulunan derslerin öğretmenler tarafından EBA ve/veya açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılan canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine getirilmesi yönünde genel bir açıklama yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."