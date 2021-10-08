Mete Gazoz'un acı günü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Ekim 2021 07:51
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde R. K. (43) idaresindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahmaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis aracın sürücüsü R.K.'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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