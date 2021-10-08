Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan beni evden kovdu

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı katıldı.

Ev hayatından bahseden Rasim Ozan Kütahyalı, eşi Nagehan Alçı ile birlikte aralarında geçen kavgadan bahsetti.

'BİZ ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR AİLEYİZ, TARTIŞIRIZ'

'Biz özgürlükçü bir aileyiz, bizde şu yok; ataerkil falan. Nagehan, çok özgür bir kadın. Ben özgür bir insanım tartışırız. Bir kere biz Twitter'da da kapıştık, birbirimize girdik vesayire'diyen Kütahyalı, Buket Aydın'ın 'Mesela Twitter'da niye kapıştınız?' sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

'NAGEHAN'A TERBİYESİZLİK YAPTI, BEN DE KENDİMİ TUTAMADIM'

Benim bahsettiğim tipte, benim tiyatro bulduğum bir tartışma vardı. Tiyatro buluyorum. Şimdi adam bizim emrimizde. Orada muhalif rolü oynuyor. Ben kızdım. Atmamalıydım. Özür diliyorum buradan. Nagehan'a da terbiyesizlik yaptı. Orada evet, kocalığım tuttu, ataerkil olabilir. Yani orada eşime yapılan saygısızlık. Saygısızlığı yapan adam muhalif değil, bizim kontrolümüzde, emrimizde bir adam. Şimdi onu görünce insan, diyor bir dakika kardeşim, tiyatro oyna da bize bunu yapma.

'NAGEHAN BANA ÇOK KIZDI, BENİ EVDEN KOVDU'

Nagehan bana çok kızdı, çok haklıydı. Beni evden kovdu. İzmir'e gittim. Vallah beni kovdu. Bizim İzmir'de Göztepe'de bir evimiz var. Gittim vatanım memleketime yerleştim

'3 GÜN SONRA EVE DÖNDÜM'

3 gün sonra annesi ve babasının devreye girmesiyle eve döndüğünü anlatan Kütahyalı, "Haklıydı ama. Sonra Cüneyt Özdemir'e çıktım. Canlı yayınd arada özür diledim. Kendimi tutmam gerekirdi. Kontrolsüz bir davranıştı. Nagehan beni evden kovdu, doğrudur." diye konuştu.