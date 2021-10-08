Hem çaldı hem ameliyat oldu

Milliyet'ten Meltem GÜNAY'ın haberine göre: Sağ elinde başlayan ve zamanla iki eline de yayılan titreme nedeniyle zor günler yaşayan Bulut, günlük faaliyetlerini bile yerine getirememeye başladı. Bulut'a parkinson hastalığı teşhisi kondu. Okan Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz'a başvuran Bulut, beyin ameliyatı ile 8 yıl sonra bağlamasını eline aldı. Bulut'a Derin Beyin Stimülasyonu ameliyatı yaptığını anlatan Doç. Dr. Atilla Yılmaz, "Hastalığından önce çok iyi saz çalan ve türkü söyleyen bu hastamızın beyin pili ameliyatını gerçekleştirdik. Beyin Pili ameliyatını lokal anestezi altında yani uyanık olarak yapıldı. Test sinyalleri göndererek yerleştirdiğimiz elektrotların etkisini ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu testte de hastamız çalmaya hasret kaldığı sazını çalıp çalamayacağını denemek istedi ve sazını başarıyla çaldı" dedi.

'Ellerim titremiyor'

Operasyon sonucunda sağlığına kavuştuğunu dile getiren Davut Bulut yaşadığı zor günleri şöyle anlatırken "Bir gün elimi kaloriferin üstüne koyduğumda üzerinde sinek varmış gibi hissettim. Ellerim kendi kendine titriyordu. Meğer parkinson rahatsızlığım varmış. Tedavi de kesin bir sonuç alamamıştım. Müzisyenlik yapıyordum, hastalık nedeniyle bağlama çalmayı bıraktım. Doktor beyin operasyonu sonrası artık ellerim titremiyor" diyerek, mutluluğunu dile getirdi.