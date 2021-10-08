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Reuters İstanbul'dan geçti, Boji dünya çapında şöhret oldu!

İstanbul'da bir çok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen köpeğe mikroçip takıldı. Boji adı verilen köpek özel uygulama üzerinden adım adım takip ediliyor. Takip sistemiyle Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde toplu ulaşım araçlarıyla en az 30 kilometre gezdiği de belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ekim 2021 08:50
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Reuters İstanbul'dan geçti, Boji dünya çapında şöhret oldu!

Milliyet'te yer alan habere göre: Türkiye'de ünlü olan Boji'nin ünü ise farklı ülkelere de sıçradı. Uluslararası haber ajansları ve yayın organlarında geniş yer bulan Boji en son Reuters aracılığıyla DailyMail'de haber oldu.
Kendini işine adamış yolcu bir köpek olarak görülen Boji'nin hafta içi toplu taşımayla yaklaşık 30 km kadar yol gittiği aktarılıyor.

İKİ AY ÖNCE BAŞLADI

Yolcuların en yakın arkadaşı olan köpeğin gezilerini kaydetmek amacıyla İstanbul Belediyesi tarafından mikroçip yerleştirildi. Boji bej renklerinde kara gözlere ve sarkık kulaklara sahip ve yaklaşık iki ay önce dikkat çekmeye başladı.

'NEREYE GİDECEĞİNİ BİLİYOR'

İstanbul'da metro yolcularından birisi olan Aylin Erol, ''Metrolarımızı ve trenlerimizi kullanan bir köpek fark ettik ve nereye gideceğini biliyor.'' diyor.

Boji için sosyal medya hesabı da açıldı. Burada fotoğrafları yayımlandıktan sonra kısa süre içinde binlerce takipçi kazanan fenomen köpeğin seyahati tüm dünyanın merakla takip ettiği bir serüvene dönüştü.

Öte yandan izleme cihazından toplanan verilere bakıldığında fenomen köpeğin favorisinin tarihi tramvay hatları olduğu görülüyor. Elbette sık sık da metro hattını kullanıyor.

Bir başka yolcu ise Boji'nin toplu taşıma kurallarına uyduğunu söylüyor. Hatta trene binmeden önce yolcuların da inmesini bekliyor.

Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'ye mikroçip takıldı.

Geçtiğimiz ay birçok kişi Boji'nin farklı zamanlara ait olarak vapur, metrobüs ve tramvayda yolculuk yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı. Kangal çoban kırması olan Boji, ismini demiryolu terminolojisinden alıyor.

Bojinin görevi metro ve metrobüslerde tekerleklerin hareketini sağlamak ama köpek her seferinde boji alanında uyuduğu için kendisine Boji adı verildi.

Boji, 18 Ağustos'ta İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü uzman ekiplerinin de yardımı ile Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Yapılan muayene sırasında derisinin altına mikroçip enjekte edildi.

Bu sayede Boji'nin daha önceden bakımdan geçtiği kısırlaştırıldığı ve tekrar sokağa rutin yaşamına bırakıldığı da belirlendi. Sağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra Boji tekrar toplu ulaşım araçlarına kavuştu.

Hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde Boji'nin hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Boji'ye özel yapılan uygulama yalnızca Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü'nün telefonunda yüklü.

Boji'nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ancak seyahati Avrupa yakası ile de sınırlı kalmıyor, Anadolu yakasına geçerek M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını kullandığı da oluyor.

Uygulama ile Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde en az 30 kilometre gezen Boji 10.30-15.30 saatleri arasında Göztepe'den Kartal'a, Kartal'dan Tavşantepe'ye gitti. Tavşantepe'den tekrar inip dinlendikten sonra yolculuğuna devam etti.

Boji tüm yolculuk kurallarına vakıf, inen yolculara yol veriyor, bekleyip tren içine geçiyor sakin bir şekilde içeri geçip kendisine bir yer buluyor, metroyu kaçırdığı zaman ise metronun peşinden koşuyor. Boji yolcular tarafından da çok seviliyor.

"BOJİ'NİN BAŞINA BİR ŞEY GELMİŞ Mİ DİYE KONTROL EDİYORUZ"

Metro İstanbul İşletme Müdürü Ömer Taşkara, Boji'yi anlık olarak takip ettiklerini belirtirken, "Boji, sakin ve huzurlu bir köpek. Aynı zamanda özgür ruhlu bir köpeğimiz. Boji'nin aç mı susuz mu olduğunu kontrol edebilmek için trenlerimizde hangi bölgede olduğunu tespit edebilmek için bir çip taktırdık. Boji'yi anlık olarak takip edebiliyoruz. "

Müşteri İlişkiler Müdürlüğümüzün telefonunda uygulama var. Bu uygulama üzerinden Boji'yi takip edebiliyoruz. Günde hemen hemen tüm İstanbul'u geziyor. T4 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, M4 Kadıköy - Tavşantepe hattımızı belli aralıklarla kullanıyor."

KAPAT [X]

"Şu an Boji uygulama üzerinden Göztepe durağında gözüküyor. Boji bugün Göztepe'den bindi Kartal'da indi. Kartal'dan tekrar binip Tavşantepe'ye gitti. Tavşantepe'de indi tekrar Tavşantepe'den Bostancı istasyonuna gitti."
20Reuters İstanbuldan geçti, dünya çapında şöhret oldu
" Az önce de aldığımız bilgiye göre Bostancı'dan binip Göztepe istasyonu civarında. Boji çok hızlı geziyor, başına bir şey gelmiş mi diye kontrol etmek amacıyla çipleri taktık. Uygulama telefona yüklü, en son baktığımızda Bostancı'da olduğunu anlık olarak takip edebiliyoruz. Uygulama tamamen Boji'ye özel Boji'yi takip amaçlı kullanıyoruz" dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA"

Yolculardan Abdulkadir Yalçın, "Bence çok güzel. Metroya neşe katıyor. Yüzümüzü güldürüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Çok güzel bir uygulama. Köpek hiç huysuzlukta çıkarmıyor" dedi.

Mustafa Kaya is "Böyle uslu bir yolcumuz var yalnız maskesi yok. Sakin, temiz, ağır ağır yatıyor. Çok güzel bir uygulama umarım uzun ömürlü olur ve trenlerde gezer" dedi.

#bakan koca# amirlere yazı# gereksiz soruşturma

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