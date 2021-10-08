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Boğaziçi'yle gelen yetki tartışması

Boğaziçi Üniversitesi'nde iki öğrencinin tutuklandığı protestoların ardından, önceki gün AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) üniversite rektörlerinin kampüslerde yaşanan olaylara müdahale yetkisinin artırılmasının gündeme gelmesi tartışma yarattı.

Kaynak : Milliyet
Eklenme : 08 Ekim 2021 08:17
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Boğaziçi'yle gelen yetki tartışması

Ayşegül KAHVECİOĞLU'nun haberine göre: AK Parti kaynakları, kampüslerde yaşanan öğrenci olaylarına yönelik soruşturma açılmasında dekanların inisiyatifinin yetersiz kalabildiğini, bu nedenle de soruşturma için doğrudan rektörlerin yetkili kılınacağı yeni bir düzenlemenin önümüzdeki günlerde gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

İptal edilmişti

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Naci İnci, makam aracına bindiği sırada öğrenciler tarafından protesto edilmiş; bir öğrenci İnci'nin arabasının üzerine çıkmıştı. Protesto sırasında öğrencilere üniversitede görev yapan özel güvenlik görevlileri müdahale etmişti. Boğaziçi'nde yaşanan protestolar, salı günü yapılan AK Parti MKYK toplantısında da gündeme geldi. Toplantıda üniversite rektörlerinin kampüslerde yaşanan olaylara müdahale yetkisinin artırılması konusu tartışıldı.

2012'de YÖK'ün yeniden düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göre üniversite öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarına fakültelerde dekan; enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında da müdürlerin soruşturma açabileceği düzenlenmiş; müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak ise üniversite rektörleri yetkili kılınmıştı. 2019'da, Ankara 14. İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde çıkan olaylar nedeniyle rektörlüğün talimatıyla başlatılan ve bir öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan disiplin soruşturmasının yürütmesini, "yetki unsuru yönünden hukuka uygun bulmayarak" durdurmuştu. Danıştay 8. Daire de 2019'da başka bir öğrencinin yaptığı başvuru sonucu geçtiğimiz yıl "YÖK Yasası"na aykırı olduğu gerekçesiyle, "rektöre soruşturma açma yetkisi" veren hükmü iptal etmişti. Rektörlere yeniden yapılabilecek bu yönde bir yetkilendirme için YÖK Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Yeni bir düzenlemenin önümüzdeki günlerde gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde (BOÜ) düzenlenen izinsiz gösteri nedeniyle 14 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi. Valilik açıklamasında, öğle saatlerinde üniversitenin güney kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dağılma çağrısı yapıldığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin çağrısına mukavemette bulunarak karşılık veren, 8'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan 14 şüphelinin hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirild

#boğaziçi# yetki# tbmm

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