EBS: Öğretmenevlerinde fazla çalışma karşılığında ücret ödenmeli

Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak, 24 saat kesintisiz hizmet veren öğretmenevlerinde fazla çalışma karşılığı ücret ödenebilmesini teminen 2022 yılı bütçe kanunu hazırlık sürecinde bütçe kanunu eki (K) cetvelinin ilgili bölümüne "öğretmenevleri ve akşam sanat okulları" ibaresinin eklenmesini talep etti.

Memurlar.net'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü'nün 15.09.2021 tarihli ve E-33518939-202.01-8645 sayılı görüş yazısında, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğretmenevleri ile Öğretmenevi Akşam Sanat Okullarının 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin 'Fazla Çalışma Ücretleri' kısmının '(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti' bölümünün 3 üncü sırasında fazla çalışma ücreti ödenebilecek kurumlar arasında yer almadığından, bu kurumlarda çalışan Devlet memurlarına fazla çalışma ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı düşünülmekle birlikte, fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun 'Fazla Çalışma Ücreti' başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağı" mütalaa edilmiştir.

Eğitim Bir Sen'in yazısında "29.4.2021 tarihli ve 31469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliği hükümlerine göre öğretmenevleri her gün 24 saat hizmet esasına göre faaliyetlerini sürdüren, konaklama ünitesi sürekli olarak açık tutulmak zorunda olunan kurumlardır. Bu kapsamda öğretmenevlerinde 24 saat kesintisiz hizmet devam etmekte, haliyle personelin fazla çalışma yapması kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmektedir. Nitekim Nisan 2021 tarihli yönetmelikten önceki yönetmelikler döneminde de öğretmenevlerinde fazla çalışma yapılacağı ve fazla çalışma yapan personele döner sermaye gelirlerinden fazla çalışma ücreti ödenebileceğine dair hükümler mevcuttu. Öğretmenevlerinde çalışmanın niteliği ve süresi, yeni yönetmelikle birlikte değişmemiştir. Nisan 2021 öncesinde de şimdi de gece 12'ye kadar nöbet tutulmakta, konaklama hizmeti 7 gün 24 saat sürmekte, bu kurumlar hafta sonları da açık kalmakta, özetle sürekli fazla çalışma yapılmaktadır. Bu nedenle, fazla çalışma karşılığı ücretin ödenmesi de hukukun ve adaletin gereğidir. Bu doğrultuda 2022 yılı bütçe kanunu hazırlık sürecinde bütçe kanunu eki (K) cetvelinin ilgili bölümüne "öğretmenevleri ve akşam sanat okulları" ibaresinin eklenmesi için girişimde bulunulması elzemdir." denildi.

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