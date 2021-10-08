FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 8 eski askeri öğrenci adliyede

Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?

Danıştay, Tokat İl Özel İdaresine devredilen Akça Belediyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapmaktayken görevine son verilmiş olan davacının, yeniden işe başlatılması için yaptığı başvuruyu reddeden idarenin işlemini hukuka uygun buldu.