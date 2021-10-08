FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Büro ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) 27 ilde operasyonu başlatıldı.

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalananlar gözaltına alındı.

Daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci olmak üzere toplam 56 şüpheli Ankara merkezli operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.