Dolar'dan yeni rekor: 8,97 TL
Daha önce 8,94 TL ile rekor kıran doların yükselişi devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 11:12
Güne 8,91 TL'den başlayan dolar, faiz indirimi söylentileri üzerine yükselişe geçerek rekor kırdı.
Saat 11:10 itibariyle 8,97 TL 'den işlem görüyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,9040
|8,9050
|Avro
|10,2800
|10,2810
|Sterlin
|12,0610
|12,1110
|ANKARA
|ABD Doları
|8,8750
|8,9350
|Avro
|10,2410
|10,3110
|Sterlin
|12,0110
|12,2110