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Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti

Diyarbakır'da ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Ecrin Özgün (10) iddiaya göre, teneffüste okul koridorunda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından kafasına vurulduğunu ileri sürdü. Özgün ailesi, yaşanan durumdan dolayı şikayetçi olurken, Ecrin ise öğretmenin kendisine vurup 'Maskeniz nerede geri zekalılar' dediği için kırıldığını ve kırgın olduğunu söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Ekim 2021 09:38
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Olay, 4 Ekim'de merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre 4. Sınıf öğrencisi Ecrin Özgün, ders arasında teneffüste koridorda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte oyun oynadı. Bu sırada koridorda maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından 'Maskeniz nerede geri zekalılar' denilerek kafalarına vuruldu. Ecrin ve arkadaşı Karagüllü ağlayarak sınıf öğretmenlerinin yanına giderek söyledi. Ancak bir sonuç alınmayınca Özgün ve Karagüllü, evlerine dönünce de durumu ailelerine anlattı. Özgün, ailesi durumu anlatan çocuklarının ardından okul yönetimiyle görüşüp yaşananları anlattı. Özgün ailesi durumu okul yönetimine anlattık sonra darp raporu alarak olayı gerçekleştiren öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

'BENZERİ OLAYLARIN YAŞANMAMASI İÇİN ÖĞRETMENİN GEREKLİ İDARİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Baba Uğur Özgün, Pazartesi günü koridorda kızının teneffüste oynarken arkadaşıyla birlikte maske takmadığı için nöbetçi öğretmen olduğunu düşündüğü kişi tarafından kafalarına sert bir şekilde vurulduğunu ileri sürdü. Özgün, "Kızlar bu vurulma durumunu öğretmenlerine anlatıyor. Bize ilettiler bu durumu daha sonra. Okul müdürüne gittik, kendisi yoktu. Yardımcısı olduğunu düşündüğüm kişiyle kamera kayıtlarına baktık beraber. Bana gösterdikleri açıda tam olarak görünmese de kafalarına sert şekilde vurulduğu belli oluyor. İkisi de kafalarını tutarak sınıfa doğru gidiyorlar. Yanımızdaki kişi o öğretmeni aradı ve söyleri ise 'Tuvaletin olduğu noktada maske takmadıkları için kafalarına tıkladığı' şeklinde oldu. Bu durumu kabul etmediğimizi ve sert şekilde kafalarına vurduğunu öğrendiğimiz için çocukların beyanı bu şekildeydi. Gidip darp raporu aldık, 155 polis merkezini arayıp şikayetçi olduk. Aynı zamanda, Valilik, CİMER ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet ve darp raporunu sunduk. Bu öğretmenin çocuğu geleceği açısından hayatında zarar ve iz bırakacak bir anı oluşturduğundan dolayı bu ve benzeri olayların yaşanmaması için öğretmenin gerekli idari cezayı almasını istiyoruz" dedi.

'VURUP BANA 'MASKENİZ NEREDE GERİ ZEKALILAR' DEDİĞİ İÇİN KIRILDIM VE KIRGINIM'

Öğretmeni tarafından kafasına vurulan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Özgün ise arkadaşıyla beraber oyun oynarken nöbetçi öğretmenin kafasına vurduğunu söyledi. Özgün, "Maskeniz nerede geri zekalılar dedi diye hitap etti. Bizde ağlayarak sınıfa gittik. Öğretmenimize söyledik, oda ben hallederim. Sonra eve geldiğimde anneme ve babama söyledim. Babamla birlikte okula gittik. Okulda ne konuşulduğunu bilmiyorum. Vurup bana 'Maskeniz nerede geri zekalılar' dediği için kırıldım ve kırgınım" diye konuştu.

#okulda öğretmen skandalı# geri zekalılar# maske

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